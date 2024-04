Severinin bivši zaručnik pokrenuo kripto biznis u RS

BANJALUKA - Privredno društvo Bitnnn express iz Gradiške šesto je po redu koje je dobilo dozvolu Komisije za hatije od vrijednosti (KHOV) Republike Srpske da pruža usluge povezane sa virtuelnim valutama.

Bitnnn express je upisana u registar pružalaca usluga povezanih s virtuelnim valutama KHOV što je uslov za obavljanje poslova koji su u vezi s kriptovalutama i predstavlja svojevrsnu dozvolu za rad, prenosi Bloomberg Adria.

Osnivač i vlasnik Bitnnn expressa Slavko Šajinović navodi da su, između ostalog, orijentisani na posebnu nišu: Crypto Exchange.

"Tu smo fokusirani isključivo na specijalizaciju OTC kripto usluge jako velikih potreba - samo za pravna lica, s obzirom da u velikom broju zemalja nova zakonska rješenja omogućavaju kompanijama da kupuju i drže vrijednost u kripto valuti", ističe Šajinović na sajtu kompanije.

Inovirali su KYC na način da, pored uobičajene procedure, dodatno od ovlaštenih advokatskih kancelarija traže Due Diligence potvrdu klijenta/firme, dodaje Šajinović.

"Takođe, volumenima bez konkurencije u svijetu, organizujemo mrežu od hiljada kripto saradnika (Affiliates) koji isključivo predstavljaju kompanije koje su prošle gore opisani KYC", navodi Šajinović.

Organizuju i masove događaje

Bitnnn express je kompanija koja je, prema njegovim navodima, usmjerena na turistički aspekt organizacije i suorganizacije masovnih događanja s hiljadama učesnika (sajmovi, konferencije, festivali, turniri...) te obavlja profesionalne grupne rezervacije hotela i resorta visokih kategorija u kojima se održavaju.

"Najveći dio naših napora usmjeren je na tržišta evropskih zemalja, Sjeverne Amerike i Azije. Trenutno smo u procesu prodora na tržišta Velike Britanije, Švajcarske, Hrvatske, Češke, Njemačke, Poljske, Singapura i Hong Konga, ali tu nećemo stati", poručuje Šajinović.

Šajinović je, prema pisanju medija iz Hrvatske, Riječanin koji je prije više od deceniju bio u vezi i zaručen sa poznatom hrvatskom pjevačicom Severinom Vučković. On je u Hrvatskoj imao dvije kompanije, M.S.T. koja je bila registrovana za nespecijalizovanu trgovinu na veliko, a poslovala je od 2002. do 2007. godine te MYME registrovanu za zabavne i rekreacione djelatnosti koja je radila od 2008. do 2014. godine.

Prethodno je KHOV RS prošle godine u junu odbila zahtjev Bitnnn expressa za upis u evidenciju pružalaca usluga povezanih sa virtuelnim valutama zbog nepotpune dokumentacije.

Bloomberg Adria je već pisala da oblast kriptovaluta nije zakonski definisana na cijeloj teritoriji BiH, te da je regulacija od prošle godine uspostavljena samo u Republici Srpskoj.

