Sir prave na isti način duže od sedam vijekova

NEVESINJE - Načelnik opštine Nevesinje Milenko Avdalović kaže da Nevesinjci već više od dvije decenije rade na promociji i brendiranju svoga sira i da u toj valorizaciji već postižu uspjehe.

Nevesinjski sir iz mijeha, naime, sve više odmiče na svjetskoj ljestvici brendiranja ovog autohtonog proizvoda, pa se našao i na prvom svjetskom atlasu hrane (Taste Atlas) među 10.000 najpoznatijih autentičnih jela iz cijeloga svijeta.

"Mi smatramo da je neophodno da se inicijativa za brendiranje ovoga sira proširi na cijelu Hercegovinu pa ćemo ovo pitanje kandidovati za prvu narednu sjednicu Saveza opština i grada istočne Hercegovine, na kojoj ćemo razgovarati o mogućnostima brendiranje hercegovačkog sira iz mijeha, sa podvrstama nevesinjski, trebinjski, bilećki, gatački, ljubinjski i berkovićki sir iz mijeha, što je, po mišljenju mnogih, najbolja varijanta", kaže Avdalović.

On napominje da se sir iz mijeha, prema podacima do kojih se može doći, u Hercegovini pravi preko 700 godina i uvijek na isti način, jer ga nije moguće proizvesti industrijski, s obzirom na to da sazrijeva u osušenoj dimljenoj mješini od ovčije kože.

"Sir se najprije na temperaturi od 35 stepeni napravi od punomasnog ovčijeg i kravljeg mlijeka, koje je pomuženo neposredno nakon sirenja, a od toga sira se naprave takozvane grude, koje se zatim lome na komadiće od sedam do deset centimetara, sole se i stavljaju u ovčiju kožu, takozvani mijeh, i u njemu zatvaraju, čuvajući ga minimalno dva mjeseca da bi se što bolje odradio proces sazrijevanja", objašnjava Miroslav Glogovac iz Nevesinja, koji se proizvodnjom ovoga sira počeo baviti prije petnaestak godina.

On napominje da posebnost ovom siru daje posebna hercegovačka vegetacija, odnosno vrsta biljaka kojima se napasa ovdašnja stoka, ali i klima i ovčija mješina u kojoj se obavlja zrenje.

Dragan Brenjo, zamjenik direktora Agencije za bezbjednost hrane BiH, kaže da je promocija tradicionalnih proizvoda Hercegovine veoma važna, a da sir iz mijeha ispunjava najstrože kriterijume za oznake porijekla, što podiže i vrijednost ove hrane.

On napominje i činjenicu da su, pored izvanrednog okusa, analize ovoga sira, koje su rađene u institutima u Banjaluci i Sarajevu, pokazale da sir koji nekoliko mjeseci odleži u mijehu ne može sadržavati ni brucelozu, niti bilo koji drugi virus.

Zato će nevesinjski sir iz mijeha, pored nevesinjskog krompira, ako proizvođači budu istrajali do kraja, dobiti zaštitu geografskog porijekla.

Valorizovan i od strane slow food organizacije

Hercegovački sir iz mijeha od 2006. godine prisutan je na međunarodnoj slow food sceni, ali, kako kažu u Udruženju slow fooda u Trebinju, on i dalje nastavlja da se penje na ljestvici prepoznatog kvaliteta i kao takav se sve više proizvodi u brojnim hercegovačkim gazdinstvima, naročito u Nevesinju.