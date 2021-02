Skaču cijene jaja i piletine u BiH

BANJALUKA, SARAJEVO - Cijena piletine i jaja u BiH u narednom periodu će porasti jer je, kako kažu peradari, na svjetskom tržištu došlo do rekordno visoke cijene hrane za živinu pa samim tim da bi opstali na tržištu moraju podići cijenu svojih proizvoda.

Predrag Miličić, predsjednik Zajednice živinara RS, koji je ujedno i direktor preduzeća "Agreks" iz Donjeg Žabara, kazao je za "Nezavisne" da se živinari suočavaju s ozbiljnim izazovom i problemom jer su na svjetskim berzama enormno porasle cijene kukuruza i sojine sačme. Kako kaže, bilježe se rekordno visoke cijene u zadnjih 20 godina.

"Sve to nam je jako poskupjelo proizvodnju, pokvarilo naše proizvodne kalkulacije i sigurno je da će doći do poskupljenja naših proizvoda", rekao je Miličić, ističući da ne mogu godinu dana raditi i proizvoditi minus.

"Ne može se meso prodavati 30 odsto ispod cijene koštanja", kaže on.

I Maid Jabandžić, direktor Mesne industrije "Madi" iz Tešnja, kazao je da je cijena hrane za živinu skočila 35 odsto, te potvrdio da muku muče sa višim cijenama. Ali, kako ističe, najveći problem je što ne znaju kada će se ta poskupljenja zaustaviti.

"Imamo ogromne troškove i dažbine i sasvim je logično da će morati da dođe do poskupljenja piletine i jaja", kazao je Jabandžić. Kako dodaje, niko sebi ne može dozvoliti da radi u minusu, a posebno firme koje imaju veliki broj zaposlenih.

Prema njegovim riječima, može se očekivati da će i na evropskom tržištu doći do skoka cijene ovih proizvoda.

Predrag Miličić dodaje i da od nadležnih postoji obećanje da neće doći do zabrane izvoza pilećeg mesa i jaja za preradu u Evropsku uniju, o čemu se u posljednje vrijeme spekuliše.

Kako podsjeća, Kancelarija za veterinarstvo BiH identifikovala je Veterinarski fakultet u Sarajevu, Veterinarski institut Republike Srpske i Veterinarski institut u Bihaću kao institucije certifikovane za sprovođenje neophodnih testiranja, ali nije dogovorio uslove pod kojima bi se takvo testiranje sprovodilo, i tu je došlo do zastoja.

"Ako do testiranja ne dođe i izvještaj o tome ne bude dostavljen do 31. marta, odobreni bh. izvoznici industrijskih jaja i svježeg pilećeg mesa i prerađevina, uključujući 'Agreks', 'Brovis', 'Madi', 'Ovako' i 'Perutninu Ptuj', više neće moći izvoziti u EU", kaže Miličić.

Dodaje da su na nedavnom sastanku sa Stašom Košarcem, ministrom spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH, dobili čvrsto obećanje da izvoz neće biti upitan.

"Oni su u saradnji sa Kancelarijom za veterinarstvo i Vladom RS našli formulu, odnosno rješenje za otklanjanje nejasnoća koje su se pojavile", prenio je Miličić, koji podvlači koliko bi zabrana izvoza bila loša za bh. proizvođače koji su se za izlazak na tako zahtjevno tržište pripremali po 10-15 godina.

"Konačno smo dobili mali prostor da se predstavimo na aktivnom tržištu s oštrom konkurencijom, tako da bi to bio ozbiljan minus za cijelu zemlju", kazao je Miličić.

Maid Jabandžić dodaje da je u prethodnoj godini preduzeće na čijem je čelu zabilježilo porast izvoza u Hrvatsku, kao i ostale zemlje regiona.

"Što se tiče informacija da će doći do zabrane izvoza, došlo je do problema ko će finansirati to testiranje, ali sasvim je logično da privredni subjekti koji plaćajući dažbine i poreze i pune budžet samim tim budu oslobođeni toga", smatra Jabandžić.

Podsjetimo, Staša Košarac, ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH, i Ričard Maš, šef Kooperacija pri Delegaciji EU u BiH, tokom razgovora u četvrtak konstatovali su da ni Delegacija EU u BiH niti Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH ne raspolažu zvaničnim aktima i informacijama o tome da će BiH biti obustavljen izvoz pilećeg mesa i jaja za preradu u EU.

"Naš primarni cilj je da omogućimo spoljnotrgovinski promet proizvoda iz Republike Srpske i Federacije BiH, pri čemu je tržište EU od ključne važnosti", istakao je Košarac.