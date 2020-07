Skoro utrostručen iznos kazni, manje zatvorenih lokala u RS

BANJALUKA - Nakon stupanja na snagu izmjena i dopuna Zakona o fiskalnim kasama, čija je primjena u Srpskoj počela u julu prošle godine, iznos izrečenih novčanih kazni povećan je za gotovo tri puta u odnosu na uporedni period prethodne godine.

Istovremeno, kako je za "Nezavisne novine" potvrđeno iz Poreske uprave Republike Srpske, smanjen je broj izrečenih mjera privremene zabrane obavljanja djelatnosti u trajanju od 15 i 30 dana.

Kako nam je rečeno iz Poreske uprave RS, njihovi inspektori su od 1. jula prošle do 30. juna ove godine izvršili 3.141 kontrolu evidentiranja prometa preko fiskalnih kasa. Zbog utvrđenih nepravilnosti, u tom periodu izdali su 1.427 prekršajnih naloga na ukupan iznos kazne 2.875.990 maraka.

"Istovremeno, inspektori Poreske uprave RS su u tom periodu za 88 poreskih obveznika izrekli mjeru privremene zabrane obavljanja djelatnosti u trajanju od 15 i 30 dana", precizirali su iz Poreske uprave RS.

Njihovi inspektori su od 1. jula 2018. do 30. juna prošle godine izvršili 3.523 kontrole evidentiranja prometa preko fiskalnih kasa, a tada su zbog utvrđenih nepravilnosti izdali 1.572 prekršajna naloga na ukupan iznos kazne 1.082.998 maraka.

"Istovremeno, inspektori Poreske uprave RS su u tom periodu za 557 poreskih obveznika izrekli mjeru privremene zabrane obavljanja djelatnosti u trajanju od 15 dana", pojasnili su iz Poreske uprave RS.

Goran Maričić, direktor Poreske uprave RS, podsjeća da su izmjenama i dopunama Zakona o fiskalnim kasama, koje su na snagu stupile 17. jula prošle godine, propisane strože kazne za nepoštovanje odredaba tog zakona, pa su novčane kazne višestruko povećane.

"Takođe, propisano je i da ukoliko poreski obveznik kod kojeg je utvrđen prekršaj u roku od 72 sata poreskom inspektoru dostavi dokaz o uplati izrečene novčane kazne neće mu biti izrečena i mjera zabrane obavljanja djelatnosti u trajanju od 30 dana", ističe Maričić za "Nezavisne".

Dakle, kazne su povećane samo u dijelu koji se odnosi na neevidentiranje prometa preko fiskalnih kasa i neizdavanje računa, dok ostale kazne za na primjer ako se ne pošalje dnevni izvještaj, servisnu knjigu itd. nisu povećavane već su ostale kao u prethodnom Zakonu o fiskalnim kasama.

Propisano je da su zbog neizdavanja fiskalnih računa kazne za preduzetnike u rasponu od 4.000 do 8.000 KM, za pravna lica od 8.000 do 16.000 KM i za odgovorno lice u pravnom licu od 2.000 do 4.000 KM.

U slučaju da poreski obveznik u roku od godinu dana ponovi isti prekršaj, propisana je dvostruko veća novčana kazna.

Željko Tatić, predsjednik Udruženja radnika ugostiteljstva i turizma u Republici Srpskoj, kaže da je njegov stav da se zakon treba poštovati.

"Ako je zakon rekao da se moraju izdavati fiskalni računi, treba da se izdaju. Da li se to primjenjuje u sto odsto slučajeva u ugostiteljskoj branši? Nažalost, ne. Znate koji je odgovor ugostitelja kada pričamo s njima? 'Veliki su parafiskalni nameti'", rekao je Tatić za "Nezavisne".

Poreska uprava RS još jednom poziva poreske obveznike da poštuju zakonske propise u ovoj oblasti. Sve građane poziva da slučajeve neizdavanja fiskalnih računa prijave putem e-mail adrese: kontakt@poreskaupravars.org ili na brojeve telefona istaknute na internet stranici Poreske uprave RS.

KAZNE ZA NEIZDAVANJE FISKALNIH RAČUNA

Za preduzetnike 4.000 do 8.000 KM

Za pravna lica 8.000 do 16.000 KM

Za odgovorno lice u pravnom licu 2.000 do 4.000 KM