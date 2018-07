Škrebić: Poziv poslodavcima da poštuju dogovor o povećanju plata

BANJALUKA - Predsjednik Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske Dragutin Škrebić rekao je da Unija podržava dogovoreno povećanje plata i da bi svi poslodavci trebalo to da ispoštuju, kako bi izbjegli sankcije predviđene zakonom.

"Ako nas je država nečega oslobodila, zašto to ne preliti u povećanje plata", rekao je Škrebić.

On je naglasio da su najveći problem ljudi sa malim platama, te da poslodavci u potpunosti podržavaju dogovoreno povećanje.

"Podržavamo i učestvovali smo u kreiranju zakonske regulative za povećanje neoporezivog dijela dohotka i, uglavnom, u svrhu povećanja plata jer smo svjesni da su plate male i da moramo sve činiti da ih povećamo i upravo smo se izborili da povećanje bude svima jednako jer su problem te najniže plate, a oni koji imaju više od 1.000 KM na neki način mogu živjeti, oni nisu barem ugroženi", rekao je Škrebić.

On je dodao da platu neće povećati nijedno zakonsko rješenje, već da će povećanje dirigovati tržište.

Škrebić je naveo da povećanje plata može biti samo kroz poreske olakšice i uvođenje novih tehnologija i povećanje produktivnosti.

"Ako ima ostatka, lako je povećati platu, ako nema zarađenoga one mogu biti i smanjene, niko neće moći reći plata mora biti tolika, to je iluzija, ali ovaj dio koji je država oslobodila poreza, mislim da bi se stvarno trebalo preliti, treba biti korektan i preliti u plate radnicima", rekao je Škrebić.

Ministar finansija Republike Srpske Zoran Tegeltija rekao je da će poslodavci koji ne budu povećali plate radnicima na osnovu povećanja neoporezivog dijela dohotka na 500 KM biti kažnjeni, i to pravna lica od 3.000 do 9.000 KM, a odgovorna lica od 1.000 do 3.000 KM.

Tegeltija je objasnio da su izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak predviđene dvije nove sankcije koje se odnose na neplaćanje poreza po odbitku i na isplatu sredstava po osnovu korišćenja ličnog odbitka poreskom obezniku.