Slom Sandija Češka, tvorca Dormea

LJUBLJANA - Sandi Češko je prije samo godinu dana svrstan među deset najbogatijih Slovenaca, sa imetkom od 200 miliona evra. Sada je osnivač Dormea i ostalih brendova grupe "Studio Moderna" slovenačkim medijima priznao da ima problema u firmi, te da kasne plate radnika i druge obaveze.

Sandi Češko, jedan od najbogatijih Slovenaca i "kralj" televizijske prodaje, koji je sa svojim brendovima Dormeo, Delimano i Kosmodisk prodro u gotovo svako domaćinstvo u ovom dijelu Evrope, potvrdio je slovenačkim medijima da se nalazi u poslovnim poteškoćama.

"Osnivač Dormea i ostalih brendova grupe 'Studio Moderna' danas nije želio pred kamere. No, u kratkom telefonskom razgovoru za našu televiziju priznao je da problema u firmi ima da kasne plate radnika i druge obaveze. No, priča za njega nije gotova i do kraja će se truditi za opstanak firme navodi portal 24.ur, podsjećajući da je Češko prije samo godinu dana svrstavan među deset najbogatijih Slovenaca, sa imetkom od 200 miliona evra. Kada se "zagrabi" dublje u prošlost, Češko je stajao još bolje.

"'Studio Moderna' je u samo dvadesetak godina, krenuvši od nule, izrastao u tvrtku sa osam tisuća zaposlenih, pola milijarde eura prihoda s operacijama u dvadeset zemalja", izjavio je Češko "Jutarnjem listu" u julu 2020, otkrivši da je upravo u tom razdoblju dovršio desetogodišnji izlazak iz vlasničke strukture "Studija Moderne" u korist investicionih fondova pod kontrolom slovenačkog biznismena Darka Horvata. No, već iduće godine Češko je otkupio "Studio Moderna" od Horvata.

Poslovna filozofija osnivača "Studija Moderna" je maloprodaja vlastitih brendova kroz sve moguće kanale, među kojima je, barem u počecima, bila ključna televizija. Trideset godina nakon poduzetničkog starta Sandija Češka više niko ne sumnja da se osnivač "Studija Moderna" u ovom dijelu Evrope prvi dosjetio da svoje brendove ne mora nuditi samo u kratkim televizijskim reklamama uz skupe cijene oglašavanja, nego i da se mnogo veći efekat može ostvariti posebnim emisijama i programima "televizijske prodaje".

U ranim devedesetim godinama prošlog vijeka Češko je bio jedan od pionira direktnog oglašavanja i prodaje, što mu je donijelo vrtoglav rast i nova tržišta.

Kada je u pitanju razvoj brendova "Studija Moderna", Češko je u pomenutom intervjuu "Jutarnjem" otkrio da je Dormeo nastao na osnovu tehnologije Octaspring, koju je kupio od jednog belgijskog preduzeća.

"Radi se o tehnologiji opruga od pjene koja se koristi u izradi madraca, namještaja i profesionalnih sjedišta. Njena prednost je da, s jedne strane, daje podršku koja se prije postizala metalnim oprugama i tzv. comfort pjenom, a s druge strane smanjuje cijenu proizvodnje u odnosu na klasične madrace od pjene, s obzirom na to da se koristi 50 odsto manje materijala", objasnio je Češko.

Priča o Kosmodisku, plastičnoj traci koja uklanja bol u leđima i probleme s kičmom, još je zanimljivija. Prema svjedočenju bivšeg poslovnog saradnika Sandija Češka, Branimira Brkljača, Češko je autorska prava za Kosmodisk kupio od njegovog izumitelja Branka Stojanovića iz Srbije.

"Češko je 1992. pokrenuo 'Studio Moderna' i počeo prodavati Kosmodisk, prvo u malim količinama. U proljeće 1993. dogovorili smo se o prodaji prava na Kosmodisk 'Studiju Moderna'. Naručili smo i dobili medicinsko istraživanje o utjecaju Kosmodiska u liječenju problema s kralježnicom. Prve spotove o Kosmodisku emitirali smo na Pop TVu. Tada nastaje i ideja o Top Shopu, koji će objediniti prodaju više proizvoda i tako je počelo širenje iz Slovenije prema Hrvatskoj, Mađarskoj i drugim tržištima", posvjedočio je Brkljač u nedavnom intervjuu za najgledaniji poslovni podcast u regiji, "Biznis priče".

Iz intervjua Sandija Češka "Jutarnjem listu" moglo bi se zaključiti da je "Studio Moderna" možda imao i prebrz rast, koji za kompanije može biti jednako rizičan kao i prespor razvoj, tokom kojeg firma može postati meta bržih i agresivnijih konkurenata. Već se tada požalio na poteškoće u pronalasku kapitala za dalje širenje, odnosno ostvarivanje vizije "Studija Moderna" kao globalne kompanije koja posluje na pedesetak tržišta.

"Kad je počeo rat u Ukrajini i kada su nas pogodile sankcije, izgubili smo dva tržišta. Izgubili smo i financijskog investitora. Morali smo poduzeti određene mjere, a jedna od njih bila je prisilna nagodba u Švicarskoj. I menadžer se odlučio na prodaju brendova koje je kupio Darko Horvat", rekao je Češko, potvrdivši da je firma ostala bez brendova Top Shop, Delimano i Kosmodisk, koje je preuzeo Horvat.

