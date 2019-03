Slovenci kupe bh. radnike, nadležni bez rješenja

BANJALUKA - Slovenački poslodavci više ne čekaju da radnici iz BiH pokucaju na njihova vrata, već po njih dolaze lično kako bi ih odveli i pružili uslove rada koji su za ovdašnje prilike obično nedostižni.

To se najbolje moglo vidjeti na današnjem sajmu zapošljavanja, koji je organizovan u Banjaluci, a gdje su 22 firme iz ove zemlje ponudile oko 150 radnih mjesta. Sudeći prema posjeti, oni će moći da biraju koga će zaposliti s obzirom na ogromno interesovanje građana koje je vladalo od jutra, a koji su stajali u redu kako bi predali zahtjev za posao.

Da će ovaj vid pronalaska radne snage biti dugoročan, pokazuje to da su na njemu organizovani seminari i radionice na kojima su kandidate obučavali kako da se pripreme za slovenačke poslodavce i kako da što prije dođu do radnih dozvola.

Interesantno je da su za rad u Sloveniji lobirali i oni koji su donedavno bili građani BiH. Među njima je i Veselin Prodana, koji je prije godinu i po dana sa suprugom i djecom napustio Gradišku i zaposlio se u preduzeće "Nimrod", a koje je danas tražilo mesare.

"Radio sam po lokalnim mesnicama u Gradišci, ali je sve bilo krpljenje. Realno, Slovenija nije obećana zemlja, ali se od dvije plate u kući mogu platiti sve obaveze i da vam ostane nešto novca do sljedeće plate, a to je ovdje veoma teško", posvjedočio nam je on.

Dodaje kako na poslu dobija regres i božićnicu te da su uslovi rada korektni.

"Naslušao sam se dosta priča kada sam otišao tamo kako su škrti i kako iskorištavaju radnike, ali to nije tako. Svi koji imaju probleme, imaju kod naših ljudi", kazao nam je on.

Tomaš Livar, njegov tehnički direktor, kaže kako je u pitanju vrijedan radnik, kao i svi koji dolaze sa ovih prostora.

"Ako je radnik predan svom poslu, kod nas može da zaradi između 800 i 1.000 evra. Plata u posljednjih 15 godina nikada nije zakasnila nijedan dan", kazao je on.

Kompanija "Odelo", koja pravi zadnja svjetla za auto-industriju, došla je po alatničare.

"Zaposlili smo oko 120 ljudi sa područja BiH i okoline Banjaluke i naša iskustva su veoma dobra", kaže Sara Košić, predstavnica ove firme.

U Sloveniju bi želio i Davor Pavić iz Novog Grada, koji je izgubio svaku nadu da će se nešto u zemlji promijeniti.

"Ovdje više nema života. U Novom Gradu je situacija, blago rečeno, katastrofa. Skoro 50 odsto Novljana je otišlo, a isto je i u Dubici i Kostajnici. Gdje god sam konkurisao, nisam uspio jer je sve išlo na stranačkoj osnovi i na poznanstvo", priča Pavić.

Banjalučanin Žarko B., koji je na sajam došao s kćerkom, ali, kako kaže, više iz radoznalosti, nije se složio s njim.

"Mislim da mladi treba da ostanu i da ne napuštaju zemlju. Oni bi trebalo da se zaposle u svom gradu i osnuju porodice. Stvarno ne znam šta misli ova vlast", prokomentarisao je on.

Sajam nije prošao neopaženo u domaćoj poslovnoj zajednici. Saša Aćić, direktor Unije udruženja poslodavaca, kaže da poslodavci negoduju i ističu da sadašnji pristup institucija problemu odliva radne snage nije adekvatan. Dodaje kako informacije do kojih je Unija došla govore da u Sloveniji postoji znatan broj radnih mjesta koja nude, a na kojima su uslovi rada veoma loši, te da "nije sve kao u izlogu". Smatra kako je prvi korak ka zaustavljanju odlaska radne snage rast plata.

"Mi kao Unija poslodavaca zastupamo stav da mora doći što prije do rasterećenja oporezivanja rada kako bismo bili u prilici da značajnije povećamo plate zaposlenih u RS. Mislimo da aktivne mjere zapošljavanja do sada nisu dale efekat pa te politike treba preusmjeriti isključivo na rast privatnog sektora i afirmaciju privatnog kapitala", poručio je Aćić.

Milenko Savanović, doskorašnji ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske, kaže kako se smanjenjem fiskalnih opterećenja dovodi u pitanje prihodovna strana budžeta.

"Dobra volja postoji. Bivša vlada je učinila maksimum napora, kao i poslodavci, ali bez novih investicija i radnih mjesta, ne vidim ozbiljnije pomake. Međutim, politička situacija je nestabilna i rovita pa onemogućuje strane i domaće investitore da ulažu ozbiljan novac", ocjenjuje Savanović.

Jelena Trivić, ekonomista i poslanik PDP-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske, smatra kako su za negativne trendove odgovorni svi segmenti društva, ali najviše politika. Prema njenim riječima, problem se uglavnom ignoriše i pokušava da se minimizira.

"Vlada i institucije vlasti konstatno šalju jedne te iste poruke i plasiraju priče da je malo puno i da mrvicama treba biti zadovoljan. Tu su i izgovori da su odlasci regionalni trend, kao i da se na Zapadu mora raditi po tri posla da bi se preživjelo, što nije tačno. To su poruke koje obeshrabruju ljude i mora se s njima prestati", kaže Trivićeva.

U resornom ministarstvu poručuju kako Vlada sprovodi brojne mjere i aktivnosti u cilju stvaranja što boljeg poslovnog okruženja i sigurnosti za rad.

"Samim tim nastojimo popravljati uslove za rad i ulaganja domaćih i stranih investitora za ostanak aktivne radne snage na ovim prostorima", kažu u Ministarstvu rada i podsjećaju kako je od 2007. kroz programe zapošljavanja uloženo 106.773.180 KM i zaposleno 32.187 lica.