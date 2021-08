Slovenija zabranila upotrebu jednokratnih plastičnih proizvoda

LJUBLJANA - Slovenačka vlada je zabranila prodaju gotovo svih plastičnih proizvoda za jednokratnu upotrebu, osim nekoliko izuzetaka.

Uredbom, usvojenom na dopisnoj sjednici vlade, takođe se propisuje označavanje određenih plastičnih predmeta za jednokratnu upotrebu i njihovo pakovanje radi podizanja svijesti o recikliranju, izvještava agencija STA.

Proizvodi koji se ovom uredbom zabranjuju uključuju plastični pribor za jelo, tanjire i slamčice, kao i štapiće za uši, osim onih koji se koriste kao medicinska oprema.

Zabrana se odnosi i na upotrebu plastičnih štapića za miješanje i plastičnih drški za balone, osim onih koje su namijenjene za industrijsku upotrebu, a ne za kupce.

Uredbom, kojom se regulativa EU prenosi u domaće propise, takođe se zabranjuju pakovanja hrane i pića od ekspandiranog polistirena i predmeti od okso-razgradive plastike.

Uz to, uredbom se utvrđuju nova pravila za označavanje nekih plastičnih proizvoda za jednokratnu upotrebu i njihove ambalaže kako bi se potrošači informisali o tome kako da postupaju sa otpadom od takvih proizvoda.

Među proizvodima koji podliježu takvom označavanju su ulošci, tamponi i aplikatori, vlažne maramice, duvanski proizvode sa filterima, filteri koji se prodaju u kombinaciji sa duvanskim proizvodima i plastične šoljice.

Kazne za nepoštovanje propisa kreću se do 3.000 evra za izvršnog ili odgovornog vlasnika, do 5.000 evra za preduzetnike pa do 15.000 evra za pravna lica, navodi slovenačka agencija.