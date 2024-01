Spektakularan neuspjeh samouslužnih kasa

​Za kupce je samouslužna kasa trebala pružiti praktičnost i brzinu. Trgovci su se nadali da će im donijeti velike uštede. Jer zašto plaćati šest radnika kada možete platiti jednog da nadgleda klijente koji sami skeniraju proizvode? Međutim tehnologija samonaplate kolosalno je podbacila.

Tvrdi se to u tekstu "BBC-ja" koji opisuje iskustva sa samouslužnim kasama u Velikoj Britaniji i Americi. Kupci i dalje stoje u redovima ispred običnih kasa. Njihove "pametnije" slabo se ili nikako koriste i često su u kvaru. Tehnologija je, barem u ovom slučaju, izazvala više problema nego koristi.

"Nije isporučeno ništa od onoga što je obećano. Marketi su samonaplatu vidjeli kao nešto uzbudljivo, nešto što će im smanjiti troškove - samo trebaju zavesti kupce novom tehnologijom. Ali pokazalo se da to ljudi ne žele i treba im pomoć kad koriste samouslužne kase. Na kraju trgovački lanci ne da štede, već gube novac", rekao je Kristofer Endrjus, vanredni profesor i voditelj odsjeka sociologije na Univerzitetu Dru u SAD-u, te autor knjige "The Overworked Consumer: Self-Checkouts, Supermarkets, and the Do-It-Yourself Economy".

Mnoge maloprodajne kompanije uložile su milione - ako ne i milijarde - dolara u tehnologiju samonaplate, za koju Endrjus kaže da je razvijena tokom osamdesetih, a počela se pojavljivati ​​u marketima 1990-ih. Uprkos troškovima njihove ugradnje, mnogi trgovci sad od tih "pametnih" kasa dižu ruke. Volmart je uklonio neke da bi spriječio krađu, a lanac supermarketa Buts u Velikoj Britaniji takođe je smanjio broj samouslužnih kasa jer kupci kažu da su spore i nepouzdane.

Foto: Pixnio

Dolar General, jedan od najbrže rastućih marketa na malo u Americi, takođe preispituje svoju strategiju. U 2022. taj diskontni lanac uveliko se oslanjao na tehnologiju samonaplate - nije bilo neuobičajno vidjeti samo jednog ili dva zaposlena kako rade u cijelom marketu Dolar Generala u nekim područjima. Uprkos ulaganju, sada planiraju povećati broj zaposlenih u marketima, "a posebno na blagajnama", rekao je izvršni direktor kompanije, Tod Vasos.

Neki američki trgovci na malo navode krađu kao motiv za odbacivanje blagajni bez osoblja. Podaci pokazuju da marketi koji koriste tehnologiju samonaplate imaju stope gubitaka dvostruko veće od prosjeka industrije. Stručnjaci kažu da je još jedan neuspjeh tehnologije samonaplate taj što u mnogim slučajevima jednostavno ne dovodi do uštede troškova kojoj su se kompanije nadale.

Potrošači žele da ova tehnologija radi i dočekali su je raširenih ruku. U anketi, sprovedenoj 2021. na 1000 američkih kupaca, 60 odsto ih je reklo da radije koriste samostalnu blagajnu nego onu s radnikom kada imaju izbor, ali 67 odsto njih imalo je neki problem prilikom samonaplate. Opet, bez obzira na frustracije s novom tehnologijom, mnogi veliki maloprodajni lanci u Americi i Velikoj Britaniji vjerovatnoće zadržati samoposlužne blagajne zbog nepovratnih troškova.

"Potrošili su na njih i još uvijek se nadaju da će uspjeti pridobiti kupce da ih više koriste", kaže Endjus.

