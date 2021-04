Spoljnotrgovinska razmjena RS skoro 775 miliona dolara

Republika Srpska je za prva dva mjeseca ove godine ostvarila ukupan obim spoljnotrgovinske razmjene od 774,87 miliona dolara, dok je pokrivenost uvoza izvozom bila skoro 87 odsto, podaci su Republičkog zavoda za statistiku.

U posmatranom periodu ostvarena vrijednost izvoza bila je 360,26 miliona dolara, a uvoza 414,6 miliona dolara.

Vrijednost ostvarenog izvoza u prva dva mjeseca ove godine veća je za 17,6 odsto, a uvoza je veća za 4,2 odsto u odnosu na isti period prošle godine.

Srpska je najveći obim spoljnotrgovinskog poslovanja od više od 111 miliona dolara ostvarila sa Italijom, zatim 110,78 miliona dolara sa Srbijom, a nešto više od 84 miliona dolara sa Hrvatskom.

Vrijednost ostvarenog izvoza Srpske u EU za prva dva mjeseca ove godine bila je 279,8 miliona dolara i veća je 21,6 odsto nego u istom periodu prošle godine, dok je u istom periodu vrijednost uvoza iz EU bila 246,88 miliona dolara i veća je za 7,1 odsto.

Ekonomista Stefan Markićević rekao je da je Srpska za prva dva mjeseca imala visok procenat pokrivenosti uvoza izvozom, koji je bio veći nego u istom periodu prošle godine kada je negativni efekat virusa korona imao ne neki veći uticaj i to u pojedinim područijim, kao što je to naprimjer nabava.

"Posebno je bitno to što je za ovaj posmatrani period Srpska ostvarila suficit u poslovanju sa EU, njenim najznačajnijim spoljnotrgovinskim partnerom, što je karakterisalo vrijeme prije pojave pandemije i prije usložnjavanja ekonomskih prilika u pojedinim zapadnoevropskim zemljama, kada je taj trend imao rast tih nekih nekoliko godina", istakao je Markićević.

On smatra da je moguće održati takvo kretanje s obzirom na to da prognoze relevantnih međunarodnih institucija govore da će u Evropi, posebno u zemljama bitnim za Republiku Srpsku, doći do ekonomskog oporavka i rasta što će imati i direktnog, pozitivnog uticaja na kretanja u domaćoj privredi.