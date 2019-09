Sprečavanje šverca svinja prioritet u kontroli afričke kuge

BANJALUKA - Najvažniji zadatak Republičkog kriznog centra za kontrolu afričke kuge u Srpskoj treba da bude pojačan nadzor prodaje i transporta svinja, posebno na stočnim pijacama, jer se, prema tvrdnjama svinjara, zbog šverca bolest najlakše tu može potkrasti.

Predsjednik Udruženja svinjara u RS Mišo Maljčić kaže da je šverc svinja veoma poguban po uzgajivače, te da bi to tek mogao biti jer predstavlja potencijalnu opasnost za unos bolesti na područje Srpske, piše Glas Srpske.

- Najviše se plašimo nekontrolisane preprodaje jer u tom slučaju svinja za 24 časa promijeni tri staništa. Stoga Krizni centar akcenat treba da stavi na kontrolu prodaje i transporta i na pijacama jer su to ključna žarišta - rekao je Maljčić. On je istakao da svinjare najviše zanima koliko će biti obeštećenje i odakle će biti obezbijeđen novac za to ako dođe do zaraze.

U Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS, koje je pokrenulo proceduru za formiranje Kriznog centara za kontrolu afričke kuge svinja u Srpskoj, kažu da centar ima dužnost da koordiniše primjenu odluka s ciljem suzbijanja bolesti, da formira lokalne krizne centre, upravlja i prati njihov rad, te procjenjuje sve podatke.

- S ciljem praćenja redovne dijagnostike sarađivaće sa Veterinarskim institutom RS, dok će saradnja sa Inspektoratom RS biti u vezi sa primjenom i kontrolom mjera suzbijanja bolesti. MUP će biti zadužen za sprovođenje pojedinih mjera kao što su zabrana prometa i kontrola kretanja ljudi i vozila, dok će se saradnja sa Ministarstvom finansija ogledati u obezbjeđivanju sredstava koja su namijenjena za finansiranje propisanih mjera - dodali su u Ministarstvu poljoprivrede.

Ističu da Krizni centar čine predstavnici ministarstava poljoprivrede, finansija, pravde, unutrašnjih poslova, te Veterinarskog instituta RS “Dr Vaso Butozan”, Inspektorata RS, Republičke uprave civilne zaštite, Veterinarske komore RS, Saveza udruženja poljoprivrednih proizvođača, Udruženja svinjara i Lovačkog saveza RS.

Dodali su da će rukovodilac Kriznog centra biti pomoćnik ministra za veterinarstvo u Ministarstvu poljoprivrede Dragan Knežević, dok će ostali članovi biti birani na prijedlog svih institucija i udruženja koje su u sastavu centra.

- Novac za nabavku, skladištenje i dopunjavanje minimalnih zaliha potrebne opreme i sredstava za rad Kriznog centra obezbjeđuje se u budžetu RS. Administrativne i druge neophodne poslove u vezi sa radom centra obavljaće naše ministarstvo - kazali su u Ministarstvu poljoprivrede. Pojasnili su da je afrička kuga virusna zarazna bolest domaćih i divljih svinja koja prouzrokuje teške ekonomske gubitke u sektoru proizvodnje svinja jer mortalitet može biti i 100 odsto.

- Bolest se prenosi direktnim kontaktom preko inficiranih svinja, a zdrave životinje se mogu zaraziti i preko proizvoda zaraženih svinja, prije svega, nedovoljno termički obrađenim, strvinarenjem ili ishranom nekuvanim pomijama. Takođe, bolest se može prenijeti putem odjeće, obuće, putem radnika koji su bili u kontaktu sa zaraženim svinjama - istakli su u Ministarstvu poljoprivrede i dodali da se bolest iskorjenjuje ubijanjem životinja jer ne postoji vakcina, kao ni efikasan lijek.

Naveli su da bolest za sada nije dijagnostikovana na teritoriji RS i BiH, ali da je Krizni centar formiran zbog opravdane bojazni

Šteta

U Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS kažu da je u Bugarskoj ove godine zbog pojave afričke kuge uništeno 200.000 svinja, a šteta je procijenjena na 30 miliona evra, dok je u Srbiji na četiri žarišta uništena 121 svinja.

- Afrička kuga svinja prvobitno je bila ograničena na Afriku, ali 2007. godine je unijeta u Gruziju, odakle se raširila na zapad i na istok. Na području EU bolest je potvrđena 2014. i do sada se pojavila u Litvaniji, Letoniji, Estoniji, Poljskoj, Češkoj, Rumuniji, Mađarskoj - istakli su u resornom ministarstvu.