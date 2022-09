Srbija za austrijske firme unosno tržište

BEČ - Srbija se pokazala za niz austrijskih firmi kao unosno tržište, ističe austrijska novinska agencija APA dodajući da Srbija nudi brojne povoljnosti, a da je inicijativa "Otvoreni Balkan" dodatni podsticaj.

APA podsjeća da u Srbiji trenutno radi oko 400 austrijskih firmi, a ako se uračunaju i mikro i mala preduzeća onda ih je do 900.

Ta preduzeća zapošljavaju 22.500 ljudi u Srbiji, a direktne investicije iz Austrije su dostigle nivo od 2,6 milijardi evra.

APA navodi da, dok su na početku u Srbiju dolazila preduzeća iz sektor pružanja usluga, u međuvremenu su zastupljene kompanije i različitih privrednih grana.

Srbija se do sada pokazala kao pouzdan partner u vezi pridržavanja obećanja, istakao je Kristijan Brauning iz "Konfida konsaltinga".

"Za sve postoje zakoni i Srbija se do sada pridržavala svih obećanja. Možda ponekad traje nesto duže, ali to se može dogoditi i u nekim članicama EU", rekao je on.

Sličnu ocjenu dao je i advokat Miloš Mitić iz kancelarije "Janković-Popović-Mitić", koji je naglasio da, kada postoje problemi, onda se investitor nije pridržavao pravila.

Za austrijske kompanije, prema APA, "bombona" su brojni podsticaji i poreske olakšice.

Visina podsticaja zavisi od broja novootvorenih radnih mjesta, ali i regiona, i one mogu ići do 70 odsto od investicije.

APA naglašava da bi novi "elan" poslovanju preduzeća mogao doći sa druge strane, a to je inicijativa "Otvoreni Balkan", koja zvanično kreće od 1. januara, a tiče se zajedničkog ekonomskog prostora Srbije, Sjeverne Makedonije i Albanije.

Agencija podseća da se ukidaju granične i carinske kontrole, da se stvara zajedničko tržište rada sa međusobnim priznavanjem diploma.

Isto tako APA ukazuje da bi u daljem koraku inicijativa mogla biti proširena na, na primer, na BiH i Crnu Goru.