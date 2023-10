Udruženje drumskog saobraćaja "Srbijatransport" Goran Aleksić izjavio je večeras da Srbiji nedostaje 20.000 profesionalnih vozača i ocijenio da je teško očekivati da će u narednih pet godina problem biti ublažen.

"U narednih pet godina teško da ćemo ublažiti sadašnji problem", rekao je Aleksić za Tanjug.

Prema njegovim riječima, Srbija treba da produkuje bar 4.000 vozača na godišnjem nivou.

"Hiljadu vozača treba da dođe iz srednjih stručnih škola, a tri hiljade iz sistema iz društva kroz Centre za stručnu profesionalnu kompetenciju", rekao je on.

Naveo je da novim zakonom snižena starosna granica samo za one koji prođu izuzetno kvalitetnu obuku.

"I oni će do pune starosne granice - vozači kamiona do 21 godine, a autobusa do 24, moći da rade samo u nacionalnom saobraćaju", rekao je on i naveo da tu kvalitetnu obuku kreira Agencija za bezbednost saobraćaja.

Prema njegovim riječima, u Srbiji sada postoji 26 centara za stručnu profesionalnu kompetenciju.

"Mislimo da ćemo vrlo brzo imati više od 60 čime će biti pokrivena cela Srbija. Ranije je obuka trajala sedam sati teoretske nastave i 15 sati vožnje u autoškoli. Sad traje 140 sati, to je temeljna obuka koja uči mlade kako se vozi u krivini, po kiši, uzbrdo, nizbrdo, kako se održava vozilo", rekao je Aleksić.

Naveo je i da transportna privreda ima izuzetno kvalitetnu saradnju sa ministartvima građevinarstva, saobraćaja, unutrašnih poslova, Agencijom za bezbednost saobraćaja.

"Moramo ozbiljno da razmišljamo o povećanju zarada. Zarade koje su već dovoljno velike stvoriće atraktivno zanimanje koje će Srbiji obezbediti dovoljan broj profesionalnih vozača kako bi ispunili zahteve prozivodne privede, industrije i građana", rekao je on.

U Srbiji, kako kaže, postoji 175.000 licenciranih vozača, od čega je dio u inostranstvu, dok se dio bavi taksi prevozom, prenosi Tanjug.

"Procenjujemo da je angažovano oko 100.000 profesionalnih vozača i taj nedostatak od 20.000 vožača, koji se kumulirao godinama ogroman je", rekao je on dodao da je MUP prihvatio sa velikim razumijevanjem njihovu inicijativu, a što postoji u EU - snižavanje starosne granice zbog nedostatka profesionalnih vozača.