Srpska "Vega IT" otvorila podružnicu u Engleskoj

Srpska kompanija "Vega IT" je osnovala i firmu u Engleskoj, a trenutno istražuje i neka tržišta na istoku, rekao je u intervjuu za "Biznis i finansije" jedan od osnivača te kompanije Saša Popović.

Govoreći o otvaranju firme u Engleskoj, on je rekao da je u ovom momentu, to najveće tržište za kompaniju Vega IT.

"Trenutno smo u procesu pregovaranja sa dvojicom ljudi koji bi trebalo da vode našu kancelariju u Londonu i očekujem da u naredna tri mjeseca oni postanu dio naše organizacije", rekao je on.

Popović je dodao i da trenutno istražuju i neka tržišta na istoku kako bi dodatno diverzifikovali svoje poslovanje.

Prema njegovim riječima kompanija je strategiju za narednih pet godina osmislila u momentu kada teška vremena još uvijek nisu bila u najavi.

"Dio te strategije, koja kompaniju Vega IT treba da učini pravom globalnom organizacijom, uključivao je i osnivanje kancelarija u nekoliko zemalja širom svijeta. Uprkos lošim okolnostima, u kojima se nalazi veliki dio svijeta, poslovanje naše kompanije je stabilno", rekao je on, prenosi "NovaEkonomija".