Srpska kuvare uvozi čak iz Bangladeša

BANJALUKA - Plate konobara u Srpskoj se kreću od oko 1.000 do 1.500 KM, dok plate kuvara idu i do 2.500 KM, ali se bez obzira na to kuvari "uvoze" i iz Bangladeša, a odliv ove radne snage, makar sezonski, je skoro nemoguće zaustaviti, zbog čega će možda doći i do zatvaranja pojedinih ugostiteljskih objekata.

Prema mišljenju poslodavaca iz ovog sektora, ponovni odlazak ugostiteljskih radnika na sezonski rad se očekuje već na proljeće sljedeće godine, zbog čega kvalitet usluge u ovom sektoru u RS opada jer je sve veći broj radnika prekvalifikovan.

Kako je Saša Trivić, predsjednik Udruženja unije poslodavaca RS, kazao za "Nezavisne novine", plate u ugostiteljstvu u BiH se ne mogu porediti s onima u Hrvatskoj, te da je izvjesno da će dio radnika već na proljeće otići na sezonski rad.

"Kolege pokušavaju obezbijediti kuvare negdje iz inostranstva, čak i iz Bangladeša. Evidentno je da se traži ta radna snaga, ali je takođe vidljivo da pada kvalitet usluge u našem ugostiteljstvu", rekao je Trivić, dodajući da se odlazak jednog dijela radnika neće zaustaviti, te da će to, nažalost, dovesti i do zatvaranja nekih ugostiteljskih objekata.

"Jednostavno, bez evropskih cijena nema ni evropskih plata. Malo gdje kod nas ima konobar kojem plata nije oko 1.000 KM, a možda i više, plus neki bakšiš i to je dovelo do toga da konobar primanjima prelazi radnike sa fakultetom. A plate kuvara se kreću od 1.300 KM do 1.800 KM", kazao je Trivić.

Naveo je da, i pored pristojnih plata u ovom sektoru, sve manji broj učenika upisuje Ugostiteljsku školu, zbog čega je većina ugostiteljskih radnika prekvalifikovana.

Goran Kurtinović, član Upravnog odbora "Horeca", rekao je za "Nezavisne novine" da su se s krajem ljetne sezone lagano stabilizovale potražnja i ponuda za konobarima, ali da se još traže kvalitetni kuvari...

"Oni su otišli i ne vraćaju se, otišli su sa ljetne na zimsku sezonu, tako da je to dugotrajni problem", rekao je Kurtinović, dodajući da su plate ugostiteljskih radnika rasle i ovog ljeta, te da je potrebno da se trend rasta nastavi i dalje da bi uspjeli sačuvati radnike da ne odu na proljeće na sezonske poslove.

"U ugostiteljskom sektoru korona i ove godine ostavlja tragove i biće teško bez pomoći države. Potrebno je da se svi zajedno - i država i poslodavci i radnici - udružimo i probamo naći rješenje da bismo pola tih radnika sačuvali za iduće ljeto, inače ćemo biti u jako velikom problemu", smatra Kurtinović.

Istakao je da je takođe potrebno raditi na edukaciji radnika koji su ostali da rade ovog ljeta, jer su to mahom bili nekvalifikovani radnici.

"U nedostatku radne snage ove godine smo morali zapošljavati i one koji nemaju kvalifikacije u toj oblasti, a na nama je da sada kroz edukativne programe te i buduće radnike spremimo za ugostiteljski sektor", naveo je Kurtinović, dodajući da će se odluka da li će se udružiti i da li će biti razumijevanja za sve potrebe morati donijeti do proljeća naredne godine.

Naglasio je da još jedan problem predstavlja plata u koverti: država traži da se ukidaju te koverte, te se zbog pritiska na poslodavce dolazi do začaranog kruga, jer, prema njegovim riječima, onda bi poslodavci morali smanjivati plate da bi se pun iznos plate mogao isplatiti na račun.

Zlatan Tatić, predsjednik Upravnog odbora Udruženja poslodavaca ugostiteljstva i turizma RS, kazao je da su kuvari koji su znali dobro da rade svoj posao otišli ili u Hrvatsku ili u Njemačku, gdje su plate trostruko veće nego kod nas.

"Ovdje je situacija takva da se radnici lagano vraćaju s primorja, ali je neizvjesno jer znamo da će to tako biti do marta ili aprila, kada će oni ponovo otići, a mi ćemo ostati bez radne snage", rekao je Tatić, ističući da se plate konobara kreću od 700 do 1.500 KM, a plate kuvara i do 2.500 KM.

"Vidimo da, na primjer, građevinske radnike uvoze iz Turske, a kada je riječ o uvozu kuvara kod nas, možda bismo ih mogli uvoziti sa Tajlanda. Sve više se priča o uvozu radnika, pa bismo možda i kuvare mogli uvoziti iz Turske", naveo je Tatić za "Nezavisne novine".