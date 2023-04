Šta bi mladima donijelo vraćanje PDV-a za kupovinu prve nekretnine

BANJALUKA - Privrednici iz Republike Srpske će u narednom periodu uputiti inicijativu institucijama BiH kako bi se omogućilo da mladima u kupovini prve nekretnine bude vraćen porez na dodatu vrijednost (PDV).

Goran Račić, predsjednik područne Privredne komore Banjaluka, rekao je za "Nezavisne novine" da je ovo jako važno pitanje za mlade, posebno u uslovima kada oni svoju perspektivu i šansu traže odlaskom iz Republike Srpske i BiH.

"Neke zemlje regiona kao što je Srbija su prije nekoliko godina donijele takvu mjeru i mislim da je to neophodno donijeti kod nas. S ovim bismo pomogli mladim ljudima jer su cijene stanova veoma visoke. Cilj je da mladima kvadrat stana pojeftini za 500 do 700 KM, jer bi toliko dobili povratom PDV-a, a s druge strane pomoglo bi se građevinskoj industriji koja sigurno ove godine može doći u problem s prodajom stanova. Kamate u bankama su takođe porasle, a neke banke su smanjile oročenost kredita sa 20 na 15 ili 10 godina. Uz povrat PDV-a ovo bi sigurno dovelo mlade ljude u fazu da razmišljaju da ne odu i to bi bila dobra šansa za BiH", naglasio je Račić.

Naveo je da će na Jahorina ekonomskom forumu, koji se održava 27. i 28. aprila, imati jedan panel koji će se baviti tržištem nekretnina, odnosno šta ponuditi mladima kako bi ostajali na ovim prostorima.

"Zaključke i ove inicijative ćemo uputiti Savjetu ministara BiH, Upravi za indirektno oporezivanje (UIO BiH), te vladama RS i FBiH da podrže ovakve inicijative, te planiramo sastanke sa predsjednicima obje vlade. U fazi su i pripreme za izmjene i dopune Zakona o PDV-u, tako da je ovo idealna prilika da se i to uvrsti kao jedan od prijedloga", pojasnio je Račić.

Aleksandar Ljuboja, ekonomista i predsjednik Programskog odbora Jahorina ekonomskog foruma, istakao je da su i na prethodnom forumu raspravljali o tom pitanju.

"Druga ideja je subvencionisana kamatna stopa, ali u jednom širem dijapazonu od one koju imamo sada. Znači, da bude u nekom većem stepenu učešća subvencija kamatne stope kod mladih bračnih parova. To su ideje o kojima će se raspravljati, jer mi imamo veliku frustraciju, pogotovo onog najproduktivnijeg dijela populacije od 18 do 35 godina. Vidimo da se sistematski kreću ka zapadnoj Evropi, što će nama u demografskom, privrednom i nacionalnom smislu biti zaista jedan veliki problem, koji će se manifestovati narednih 15, 20 ili 30 godina. Stoga je jedna od tema šta ponuditi mladima, ne samo po pitanju da se vrši povrat PDV-a za prvu stambenu jedinicu, što bi bilo izvrsno. Raspravljaćemo o svemu onome što bi moglo da utiče na ostanak i razvoj mladih u Republici Srpskoj i BiH", naglasio je Ljuboja.

Rajko T. (30) iz Brčkog, koji sa suprugom radi i živi privatno u Banjaluci, kaže da bi ovakva inicijativa bila veoma dobra, te da bi to mnogo olakšalo kupovinu nekretnine i rješavanje stambenog pitanja.

"S ovakvim cijenama stanova, ali i kuća koje su u prethodne dvije godine drastično poskupjele, nisam se usudio da riješim stambeno pitanje, iako zbog posla planiram da nastavim živjeti u Banjaluci. Ovo bi zaista pomoglo mladima da se odluče da riješe svoje stambeno pitanje te ostanu živjeti na ovim prostorima", naglasio je ovaj mladić.

Podsjećamo, Investiciono-razvojna banka RS je krajem marta najavila da će maksimalan iznos stambenih kredita biti povećan za 12 odsto, odnosno sa 150.000 KM na 170.000 KM.

Zavod za statistiku RS je objavio da je prosječna cijena kvadrata stanova u Srpskoj u trećem kvartalu prošle godine bila 2.685 KM, a u Banjaluci krajem prošle godine 3.620 KM.