Šta će biti skuplje, jagnjad ili svinje?

DRENJE - U maju su prasići cijenom žive vage premašili onu od jagnjadi u Hrvatskoj - njih gotovo nije bilo, a jaganjcima je tada bila sezona - prasad je tada išla po 5, uglavnom po 6, pa i 7 evra, a janjići od četiri, 4.5 do pet evra, što je bio cjenovni preokret jer je jagnjad (bila) tradicionalno skuplja od prasića, i to u prosječnom omjeru jedan prema 1.8.

Sada vlada svojevrsna cjenovna izjednačenost, a čime se samo nastavljaju poremećaji, generisani od kraja juna i pojavom afričke svinjske kuge zbog koje su u istočnoj Slavoniji brojni objekti sa svinjama opustošeni eutanazijom.

Do pet evra

"U moje 52 godine prvi put se događa da su cijene žive vage jagnjadi i prasadi izjednačene, i to već duže vrijeme, što i obilježava dosadašnju 2023., s tim da su u maju, kada je bila sezona jaganjaca, prasići cijenom i prešli jagnjiće u razmjeri 1.2 prema jedan. Prije je ta razmjera bila 1 prema dva u korist jagnjadi, a sada je 1 prema 1", kaže uzgajivač ovaca Željko Fabric iz Drenja, čija privreda sa sinovim ima oko 300 ovaca i 300 jagnjadi.

Potom je dodao:

"Prascima još uvijek ne pada cijena, a najgore je što ih i nema na tržištu, sve ih je manje, a sada su zbog ASK-a uveli i kategorizaciju objekata i svi mali proizvođači svinja neće imati uslove za zadovoljavajuće i više kategorije. Cijena žive vage jagnjadi sada je 3.5 do pet evra. Od 3.5 do 4 evra idu veliki jaganjci, oni do 40 kila, a koji nisu prodani preko ljeta, dok prva klasa drži cijenu od pet evra i sada će tek krenuti prodaja, ovo sada je mrtva sezona. Jer, znate, Slavonija jede jagnjetinu kada se imućni(ji) vrate s mora, s godišnjeg, a ovi što ne idu na more - i ne jedu janjetinu" kaže slikovito Fabric.

Dugo drže cijenu

"Prasići idu od četiri do 5 evra, u Slavoniji su to oni od 35 do 38 kila, a ovi što kupuju za more traže one od 22 do 25 kila. Svinje drže cijenu već dugo, sad će cijena jagnjetine rasti i do Božića joj je vrh. Mi smo zadovoljni ako možemo prodati po pet evra za kilu žive vage. To je solidna cijena, nema smisla tražiti više" dodaje ovaj Drenjanin.

Kaže kako izjednačenost cijena, uz momente gdje je išla u korist prsadi, traje već pola godine.

"Prasadi u normalnoj godini imamo godišnje podjednako, samo je stvar ponude i potražnje, a jaganjci se vežu uz sezonu, a sada je cijela godina u znaku te cjenovne izjednačenosti. Dogodio se ASK, a po mojoj se procjeni može računati da je 15 do 20 odsto te proizvodnje paralizovano, s tim da su svinjogojci godinama patili, a najgore su prošli oni kojima je uzgoj eutanazovan. Njih 50 odsto neće više nabavljati svinje jer teško je nešto ugašeno ponovo staviti na noge" kaže ovaj uzgajivač ovaca.

Fabric procjenjuje da će prasci cijenom žive vage ponovo nadmašiti jagnjad, a na što upućuju, kaže, cijene svinjskih polutki, za koje se, dodaje, traže 3-4 evra za kilogram, prenosi "GlasSlavonije".