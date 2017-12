PARIZ - Posjeta trgovcima sirom u Marché des Carmes donijela je loše vijesti. Trgovac je pogledao mrko u vitrinu za maslac. Otišli su gigantski blokovi svježeg maslaca od kojih je svakodnevno sjekao table za zahtjevne klijente.

Pokazuje na malu gomilu putera i kaže da je to posljednja ponuda ovog brenda koju je mogao nabaviti. Ono zbog čega mu se još više smrklo jesu cijene koje su porasle za 20% za maslac koji se može naći.

"Kada cijene jednom porastu, obično se ne vraćaju dolje", žali se. "Čak i kada se ovo završi, cijena maslaca će ostati na visokom nivou", piše "Quartz".

Velika kriza francuskog maslaca 2017, "crise de beurre" je egzistencijalna kriza. Šta je život bez maslaca? To je kultura i kriza identiteta. Šta znači biti Francuz bez putera? To je kulinarska kriza. Najviše od svega, međutim, to je ekonomska kriza. Nestašica je najnoviji dodatak na dugoj listi zločina koji se pripisuju globalizaciji, a komercijalizacija je otišla predaleko. Kako da zemlja koja pravi maslac u obilju, zemlja koja "krvari" puter, pati od nestašice? Mnogi su pripisali krivicu nepravednom sistemu globalne trgovine i invaziji kapitalističke neizbježnosti poput velikih lanaca supermarketa koji su postali uobičajeni i suviše moćni. Globalizacija je izglasana u Francuskoj, ali nevoljko. Sada je optužena da ih pljačka od njihovog voljenog putera. Kroz krizu maslaca ponovo je postavljeno pitanje o položaju Francuske u globalnoj ekonomiji. "Nedostatak maslaca, najveća kriza kapitalizma?", zapitao se jedan antiglobalistički časopis. Miješajući aluziju na nestašicu pod nacističkom okupacijom, važnost masti u ishrani i superiornost maslaca za ulje, pisac vidi krizu maslaca kao posljednje, gadne dane umiruće slobodne tržišne ideologije.

"Za sistem koji se hvalio proizvodnjom bogatstva (dok su ružne narodne demokratije imale samo margarin jer je to bila Lenjinova greška)... nestašica maslaca izgleda loše. Ovaj nedostatak i u mašti zemlje poput Francuske, podsjeća na najstrašnije nestašice". Kad je u pitanju ishrana, maslac je srž onoga kako vidimo francusku ishranu. Francuzi su imali pravo, tvrdi kuvar Džulija Čajlds, da maslac sve čini boljim. Dok je svijet otkrivao trake za trčanje, hirove treninga i hemijski izgrađene, nemasne zamjene za maslac, Francuzi su miješali puter u sve i dalje praveći da ljudi budu tanji i zdraviji nego u većini drugih zapadnih zemalja.

Francuzi su zaista najveći potrošači maslaca na planeti. U 2016. godini, prosječna francuska osoba je potrošila 8,2 kg maslaca. To je u poređenju sa 2,6 kg za Amerikanca. Ili jedan kg za nekoga u Kini. Kada su se počele širiti vijesti o povišenim cijenama, u ovoj zemlji maslenih duša uslijedio je blagi stepen panike. Kad je maslac počeo da nestaje sa sve većom učestalošću u posljednja dva mjeseca, uticaj je bio dubok. Nacionalna škola za industriju mlijeka i mesa u La RochesurForon navodi da je bila opkoljena pozivima za povećanje proizvodnje maslaca. Ljudi brinu o tome da li će putera biti na njihovoj božićnoj trpezi. Televizijske vijesti nude tutorijale o tome kako napraviti vlastiti puter. Francuska ima osjećaj zemlje u ratnom stanju.

Ipak, Francuzi su odlučni da ne prelaze određene linije. Gotovo jednoglasno je odbijeno da se preduzme možda najočekivnija mjera za sve: kupovina margarina. Ideja korištenja ove zastrašujuće zamjene bila je široko odbijena. Na Twitteru, ljudi su dijelili s mješavinom zabave i ponosa fotografije polica supermarketa popunjenih margarinom. Vremena su očajna, ali Francuzi drže glavu i odlučni su da zadrže nešto bitno što ih čini Francuzima.

(Indikator.ba)