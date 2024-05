Šta mislite o investiranju u kvadrat stana?

BEOGRAD - Ako bi neko, na primjer, uložio 1.500 evra u proizvodnu cijenu kvadrata, a taj kvadrat se proda za 2.250, investitor (građanin) dobio bi polovinu profita od 750 evra. Na uložen novac zarada bi bila 375 evra ili 25 odsto. Ako čitav investicioni ciklus, od placa do prodaje nekretnina, prosječno traje dve godine, računica pokazuje da bi prinos na investirani novac iznosio jedan odsto mjesečno.

Ovako bi kako piše Politika ukratko glasio prijedlog novog modela ulaganja pod nazivom „Investiram na kvadrat”, koji je prije nekoliko dana predstavio finansijski portal „Kamatica”. Namjenjen je, kako kažu, svima koji imaju ušteđevinu i žele da je ulože u nekretnine i tako zarade.

Kako je rekao Dušan Uzelac, direktor ovog portala, koji stoji iza ove ideje i projekta za investiranje, model ulaganja potkovan je sa svim pravnim aspektima i napravljen je kako bi animirao građane da pametno upotrijebe ušteđen novac koji gubi vrijednost.

Ipak, list navodi da to nije lako i to zbog mnogo finansijskih prevara u posljednjih nekoliko decenija, ali i zbog toga što nema dovoljno mogućnosti za ulaganja ušteđevine koju nagriza inflacija. U ovom trenutku, građani Srbije u bankama drže 15 milijardi evra štednje koja uglavnom nije oročena.

"Reč je o novoj alternativi za ulaganja koja je otvorena i za one građane koji imaju manje ušteđenog novca, a ne samo za velike ulagače. Kao i u svaki drugi oblik ulaganja, u njega treba da se upusti onaj ko je spreman da rizikuje", rekao je za Politiku Nenad Gujančić, broker.

Na pitanje da li postoji garancija u ovoj vrsti ulaganja, Gujaničić dodaje da, kao i u svim drugim vrstama ulaganja, rizici postoje i potencijalna zarada je vezana upravo za rizik.

"Umesto da građani finansiraju domaće kompanije, oni kupuju akcije stranih firmi. Da ne govorimo o tome da nisu uključeni ni u kupovinu držanih obveznica, što bi bila korist i za građane i za državu. Ovako većina ušteđevinu čuva u bankama bez ikakvog plana kako da je sačuva od inflacije. Ne zaboravimo da je finansijsko tržište kvalitetno onoliko koliko ima inicijativa za ulaganja", reako je Gujaničić.

Konsultant za građevinarstvo sa velikim iskustvom u ovoj oblasti ipak kaže da ga model koji je predstavila "Kamatica" podsjeća na nekadašnje zadruge i da će biti veliki problem ubijdetii kupce da je ovakav način ulaganja dobar i pouzdan.

"Poslednje projekte koje smo radili finansirali smo iz pretprodaje stanova, tako da finansiranje uglavnom nije problem u slučaju ozbiljnih firmi koje grade. Ako bih uložio svoj novac u taj model koji je predstavila „Kamatica”, zanimalo bi me pre svega ko upravlja tim novcem, ko stoji iza projekta, kakvi su rokovi, garancije. U ovom poslu ima dosta nepredviđenih situacija, recimo ako bi došlo do nepredviđenih troškova, a uvek ih ima, pitanje je ko bi to finansirao" navodi ovaj sagovornik.

I on smatra da nema dovoljno mogućnosti za ulaganja novca i da su nekretnine trenutno aktuelne, ali da će i to u jednom trenutku biti ulaganje pod velikim rizikom.

