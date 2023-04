Šta najavljeno smanjenje proizvodnje nafte znači za Zapad, a šta za region?

Članice OPEC+ najavile su smanjenje proizvodnje sirove nafte do kraja godine, a takva odluka je bila iznenađenje za političke strukture na Zapadu.

Oni su očekivali da se to neće dogoditi kako bi se podržala stabilnost naftnog tržišta zbog smanjenja isporuka ruske nafte, kaže za Biznis.rs generalni sekretar Udruženja naftnih kompanija Srbije (UNKS) Tomislav Mićović.

"Mere koje povlači OPEC razumljive su naftnom sektoru upravo kao pokušaj da se očuva stabilnost naftnog tržišta, odnosno usklađenost ponude i potražnje. OPEC sa tržišta planira da 'skine' oko četiri odsto globalne ponude. To nije ozbiljan poremećaj u snabdevanju naftom, ali jeste način da se očuva stabilnost, jer kada imate višak od četiri odsto u ponudi dolazi do pada cena nafte i ona dolazi do nivoa koji nije održiv za eksploataciju", objašnjava Mićović.

Naglasio je i da je pogrešno vjerovati da je su previsoke cijene održive iz ugla zemalja proizvođača nafte.

"Sto dolara po barelu ili više od toga nije održiva cena, već tolike cene po pravilu smanjuju tražnju i potrošnju, pa ne idu u prilog proizvođačima nafte. Stvar je u kontrolisanju ponude i potražnje kako bi se cene kretale u održivom koridoru", dodaje sagovornik Biznis.rs portala.

I svjetske berze reagovale su na najavu smanjenja proizvodnje skokom cijena sirove nafte.

"Radi se o reakcijama na najavu OPEC+ i sada svi na strani tražnje pokušavaju da se domognu nafte po nižim cenama, ali ne mora da znači da će cene i na dalje rasti. Ponavljam, potražnja se smanjuje, da li zbog inflacije koja ne jenjava ni u najrazvijenijim zemljama ili straha od recesije, i niko ne želi da u takvoj situaciji prođe lošije. Mislim da oni koji trenutno kupuju po višim cenama mogu doživeti šok, jer verujem da cene neće dugo ići nagore, a moguće je i da će derivate prodavati ispod cene po kojoj će preraditi sirovu naftu koju sada kupuju", procjenjuje Mićović.

Na pitanje Biznis.rs da li će se promjene na globalnom tržištu sirove nafte preliti i na naše tržište u vidu rasta cijena, sagovornik ovog portala odgovara da na naše tržište prije svega utiču regionalne cijene derivata, a ne sirove nafte.

"Na evropskom tržištu derivata nafte danas se takođe dešavaju krupne promene. Videćemo kako će se završiti današnje trgovanje, ali dizel je poskupio za 4,8 odsto u odnosu na petak, sa 760 na 800 dolara po toni. To je zaista jedan od većih skokova koje smo imali u prethodnom periodu. No, kotacije dizela i benzina su vrijednosti koje država unosi u formulu i tako donosi odluku o maksimalnoj visini cijena goriva. Cenama derivata u Srbiji već godinu dana ne upravlja naftni sektor i na našem tržištu trenutno nisu tržišne, već administrativne cene", ističe.

Dodaje da sada najavljuju dodatno smanjenje proizvodnje od oko 1,16 miliona barela dnevno, ali i da treba imati na umu da su zemlje članice OPEC još 2022. dobile umanjene kvote, a da neke od njih ni te umanjene kvote nisu uspjele da isporuče.

U isto vrijeme, u EU je 5. decembra stupila na snagu zabrana nabavke ruske sirove nafte, zbog čega je došlo do pada izvoza nafte od 300.000 do 500.000 barela na dan.