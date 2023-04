Iako nas je nedavno “obradovao” snijeg u aprilu, pravo je vrijeme da oni koji planiraju odlazak na more tokom ljeta rezervišu svoje mjesto, kako bi još imali pravo na popuste

Šta nude turističke agencije za ovo ljeto?

Pretraživali smo ponude turističkih agencija za period od 1. juna do 15. septembra, bez obzira da li je smještaj hotelski ili apartmanski, uvažavajući sve opcije - od putovanja sopstvenim automobilom, do organizovanog prevoza. I tražili najpovoljnije ponude.

Sve više ljudi okreće se samostalnom organizovanju putovanja rezervišući smještaj preko specijalizovanih sajtova za pretragu i rezervaciju – od onih globalnih koji u ponudi imaju i uslugu luksuznih hotela, preko onih koji izdaju privatni smještaj po danu, pa sve do onih usmjerenih na ponudu aparmanskog i hotelskog smještaja u određenom regionu, po cijenama pristupačnijim “prosječnom džepu”.

Tu su i oni koji najviše vole direktno da kontaktiraju vlasnika smještaja, pa ovakve sajtove koriste samo kao prečicu do prave adrese.

Kada je riječ o turističkim agencijama, još može da se rezerviše i uplati smještaj po „first minute“ cijenama, gdje popusti idu i do 50 odsto.

Za razliku od samostalne organizacije putovanja, gdje cijeli iznos mora da se plati odjednom ili, eventualno, kreditnom karticom na licu mjesta ukoliko je riječ o hotelu – ljetovanja preko agencija mogu da se plate na rate, s tim što posljednja najčešće mora da se isplati prije polaska na put.

Sve agencije svoje ponude objavljuju onlajn, sa detaljno navedenim uslovima plaćanja.

Pretraživali smo aranžmane za ljetovanja u periodu od 1. juna do 15. septembra.

Ovo su rezultati:

Grčka

Grčka je i dalje najpopularnija destinacija za građane Srbije.

U predsezoni su dostupni i paket-aranžmani koji uključuju autobuski prevoz i smještaj. Ovakav aranžman –autobus+smeštaj– može da se pronađe po cijeni od oko 80 evra po osobi,na području Halkidikija, za period od 10 dana. Cijene variraju u zavisnosti da li je smještaj u dvokrevetnim apartmanima i studijima (kada je iznos po osobi od 100 – 120 evra), trokrevetnim (oko 90 evra po osobi) ili četvorokrevetnim (najniža cijena paket-aranžmana po osobi, može da se pronađe i za nešto manje od 80 evra).

U sezoni su ove cijene veće.

Tako smještaj u, na primjer, Neos Marmarosu na Sitoniji u blizini plaže,po osobi košta od 115 evra u junu do 334 evra u jeku sezone. Cijene su za trokrevetni studio, bez prevoza, za deset noći.

Kada je riječ ohotelima sa pet zvezdica– evo jednog primjera iz cjenovnika agencija. Riječ je o hotelu Ramada Plaza Thraki koji se nalazi na privatnoj plaži u mjestu Aleksandropolis na krajnjem istoku Grčke. U ponudi ga ima više turističkih agencija u Srbiji.

Sada može da se rezerviše po cijeni od 1.034 evra po sobi,za dvoje, za deset noćenja sa doručkom, bez prevoza, u junu mjesecu. Porodica sa dvoje djece školskog uzrasta ovaj aranžman platiće –1.206 evra u istom periodu.

Druga agencija isti hotel nudi za 919 evra, takođe za deset noćenja sa doručkom. Za jedno dijete nema doplate, a ukoliko u sobi boravi dvoje djece – nema ni doplate za drugo do uzrasta od tri godine. Ako je starije, do nenavršenih 14 godina, doplata je 159 evra. Hotel nudi mogućnost doplate za „all inclusive“ uslugu.

Hrvatska

Aranžmani u Istri u prvoj polovini juna i krajem avgusta mogu da se pronađu na popustu za ranu rezervaciju po cijeni nešto većoj od 300 evra po osobi – uz uključen prevoz.

Jedna od ponuda agencija odnosi se na sedam noćenja sa doručkom i autobuskim prevozom i po osobi košta 389 evra u dvokrevetnom, 349 evra u trokrevetnom i 329 evra u četvorokrevetnom apartmanu, ili 399 evra u hotelu sa tri zvezdice. Program uključuje posjetu drugom gradu svakog dana – obilaze se Opatija, Pula, Poreč, Rovinj, Brioni i Nacionalni park Plitvice.

Inače u ponudi domaćih agencija kada je riječ o Hrvatskoj češći su hoteli, nego apartmanski smještaj.

Crna Gora

Ponuda za Crnu Goru u domaćim agencijama je raznolika – od hotela do apartmanskog smještaja, od Ulcinja do Boke.

Trenutni popusti su uglavnom do 20 odsto.

Među jeftinijim ponudama je, na primjer, ljetovanje krajem jula, od 9 noćenja, koje u dvokrevetnom studiju u Budvi košta 239 evra po osobi, dok u trokrevetnom i četvorokrevetnom cijena iznosi 229 evra po osobi. U sve cijene uračunat je i prevoz autobusom.

Kada je riječ o hotelima, među „jeftinije“ ponude spada ona za hotel u Bečićima sa četiri zvjezdice, gdje jedna agencija za rezervacije do 31. jula poklanja dodatno noćenje, odnosno dva – za 12 plaćenih dana boravka dobija se 14 dana tj. noćenja. Cijene se kreću 73 evra u standardnoj dvokrevetnoj sobi po osobi i po danu u junu, pa do 120 evra po osobi i danu u superior sobi s pogledom na more.

Albanija

Turističke agencije koje u ponudi imaju ljetovanje u Albaniji uglavnom su orijentisane na Drač, Samil, Sarandu i Valonu.

U Samilu, na primjer, najam četvorokrevetnog apartmana dnevno košta od 10 do najviše 18 evra u sezoni, po osobi. Dakle ako četvoro ljetuje dnevni trošak je 40 evra u junu ili 72 evra od druge polovine jula. Djeca do 12 godina ne plaćaju ništa.

Hotelska ponuda je znatno veća za Drač i Valonu.

Tako noćenje sa doručkom u hotelu „Luxury adriatic hotel & Spa“ u Draču, sa pet zvezdica, košta od 557 evra po osobi za osam dana- sedam noći.

U jeku sezone, u četvorokrevetnoj sobi, ova cijena ide i do 986 evra. U ovom slučaju djeca do šest godina ne plaćaju ništa, a djeca od 6-12 godina plaćaju 205 evra za cijeli period boravka.

Bugarska

Ponudu ljetovanja za Bugarsku u agencijama uglavnom čine Nesebar, Zlatni Pjasci, Sunčev Breg, Sozopol, Elenite i Primorsko.

Popusti idu do 20 odsto za rane rezervacije, dok za uplate u cjelosti tokom maja mogu da se nađu i 30 odsto jeftiniji aranžmani.

Za ovu zemlju u ponudi su uglavnom hoteli. A česta je i „all inclusive“ usluga.

Tako, na primer, „all inclusive“ aranžman u hotelu sa tri zvezdice „Chaika Beach“ u Sunčevom Brijegu, košta od 367 evra u junu do 413 evra po osobi u julu i avgustu. Riječ je o aranžmanu od osam dana – sedam noći.

Dvoje djece u trokrevetnim sobama ne plaćaju ništa, u četvorokrevetnim jedno dijete ne plaća, a drugo plaća oko 200 evra, u zavisnosti od datuma.

Turska

Agencijska ponuda za Tursku je raznovrsna. Riječ je o hotelskom smještaju i uglavnom avionskom prevozu, mada ima aranžmana sa uključenim autobuskim prevozom.

U jednoj od jeftinijih ponuda, isti hotel u Kušadasiju sa dvije zvezdice („Anadolu“), sa sopstvenim prevozom i noćenjem sa doručkom, košta od 116 (jun) do najviše 151 evra po osobi u julu i avgustu za deset noćenja.

Isti taj aranžman sa uključenim autobuskim prevozom košta od 204 do 239 evra, dok bi u slučaju prevoza avionom ovaj aranžman trebalo platiti od 417 do 445 evra.

Hotel sa četiri zvezdica takođe u Kušadasiju („Grand Sahins“), ali uključujući „all inclusive“ uslugu košta u slučaju sopstvenog prevoza od 344 do 519 evra, uz prevoz autobusom od 444 evra do 619 evra, a avionom od 729 evra u junu do 821 evra u jeku sezone. Sve cijene se odnose na deset noćenja i „all inclusive“ uslugu za jednu osobu. Prvo dijete boravi besplatno a drugo, bez obzira o kom dijelu sezone je riječ, plaća 289 evra.

Egipat

Hurgada je najzastupljenije egipatsko ljetovalište u ponudi domaćih turističkih agencija – neke imaju i listu od stotinak hotela u ovom mjestu. Slijedi Šarm El Šeik. Tu su i Almaza Bej, Marsa Alam, El Gouna.

Ovo ljetovanje uključuje avionski prevoz, i obično je „all inclusive“.

Aranžman „all inclusive“ u hotelu sa četiri zvezdice, na primjer, (konkretno „Hotel Sea Gull Hurgada Beach Resort „), za sedam noćenja za dvoje, može uz popust da se nađe za ukupno 1.344 evra (672 evra po osobi za cijeli boravak). Puna cijena, bez ovog popusta je 899 evra po osobi (za dvoje ukupno 1.798 evra).

U svakom slučaju savjet za one koji planiraju da putuju je samo jedan – opremite se strpljenjem i pažljivo iščitajte sve dostupne onlajn ponude agencija, jer isti smještaj i ista usluga može različito da košta u zavisnosti – koju agenciju odaberete.