Šta sve može vaš telefon, a da to niste znali?

Prisjetite se svog prvog mobilnog telefona. Nešto starije generacije zasigurno će se sjetiti nekog starog modela koji vjerovatno nije imao čak ni kameru. Mogli ste ga koristiti za pozive i poruke i tada je to bilo ultimativno čudo tehnologije, a sigurno se s nostalgijom prisjećate i popularne "zmijice" i sličnih, starih igara. No, mobilni telefoni su u međuvremenu evoluirali do takvih razmjera da sada sa punim pravom nose naziv pametni uređaji. Posjeduju mnoštvo funkcija i aplikacija, te nam priskaču u pomoć u najrazličitijim situacijama. Na njemu vam je kalendar, vremenska prognoza, navigacija, elektronska pošta, kalkulator, zaista mnoštvo aplikacija od kojih većinu koristite svakodnevno. Ukratko, mobilni telefon je postao vaš lični asistent.

Međutim, mobilni telefoni mogu još mnoštvo toga, a da većina za to i ne zna. Možda ste se našli u problemu koji bi vaš pametni telefon s lakoćom riješio, samo niste znali da on i to može. Pored često korištenih aplikacija za komunikaciju, obradu fotografija, slušanje muzike, postoji i mnoštvo veoma zanimljivih i korisnih aplikacija koje iskustvo korištenja ovih uređaja podiže na viši, neprocjenjivi nivo. Donosimo vam pet korisnih stvari za koje sigurno niste znali da vaš pametni uređaj može:

1. PhotoScan i Helmut Film Scanner - Ovo su aplikacije koje će vam pomoći da stare fotografije i negative sačuvate od zaborava tako što ćete ih digitalizovati. Sliku ili negativ skenirate, te je aplikacije pretvaraju u digitalnu kopiju, a čak postoje opcije da napravite korekciju negativa u boji.

2. ClipDrop - Aplikacija služi za kopiranje i lijepljenje između zasebnih uređaja, a postupak je izuzetno jednostavan. Skenirate dati prizor, a aplikacija izdvoji predmet sa slike uklanjanjem pozadine, te ga poslije toga možete nalijepiti na neku tačku na ekranu računara ili nekog drugog povezanog uređaja.

3. Duolingo - Upotrebom ove aplikacije korisnici mogu besplatno učiti većinu stranih svjetskih jezika. Kursevi korisnicima nude postepeno usvajanje riječi i rečenica koje prevode s jezika koji znaju na onaj koji uče i obrnuto, slušanjem i izgovaranjem riječi i drugim sličnim metodama.

4. Google Goggles - Aplikacija za pretragu informacija prema slici, a uz ovu aplikaciju dovoljno je da fotografišete ono što vas zanima i dobijete sve informacije o tome.

5. Mobilni novčanik - Aplikacija koja uz NFC tehnologiju omogućava izuzetno lagan način beskontaktnog plaćanja. Nakon instaliranja novčanika banke potrebno je da dodate svoju fizičku karticu u aplikaciju, a ona će biti pretvorena u zamjensku digitalnu karticu. Kada dođete do kase, jednostavno prislonite vaš mobilni telefon POS uređaju i plaćanje je bezbjedno obavljeno u trenu. Uz mobilne novčanike ne morate više ni pamtiti PIN kod jer se potvrda plaćanja vrši biometrijski, skeniranjem otiska prsta ili prepoznavanjem lica, ili kodom za otključavanje telefona.

