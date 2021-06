Stambeni krediti za vašu priču, uz kamatnu stopu već od 1,88%

SARAJEVO - Ako ste u potrazi za nekretninom, ovaj je period idealan za kupovinu: cijene na tržištu su povoljnije u odnosu na ranije godine, a uz različite modele stambenih kredita ovo važno pitanje ćete riješiti uz najmanje glavobolje i uživajući u onome što je zaista važno - svojoj priči u pronalaženju i uređivanju vlastitog doma.

Analizirajući kretanja na tržištima finansija i nekretnina i nastojeći klijentima osigurati upravo to - uživanje u kupovini i uređenju stana, Intesa Sanpaolo Banka je svojim korisnicima osigurala stambene kredite po jednoj od najpovoljnijih stopa na tržištu. Uz NKS već od 1,88% i EKS 2,18%, stambeni krediti Intesa Sanpaolo Banke su među najpristupačnijim finansijskim proizvodima danas u BiH. Ipak, niska kamatna stopa nije jedino što ove stambene kredite izdvaja iz ponude.

"Kada smo dizajnirali ovaj proizvod, vodili smo se činjenicom da rješavanje stambenog pitanja nije samo kupovina nekretnine. Brojne su kombinacije koje će, u konačnici, biti nečija dobra priča na ovom putu: to može biti i adaptacija ili kombinacija kupovine i adaptacije, pa i kupovina nekretnine u objektu koji je u izgradnji, a takvih je sve više i sve su češće. Iznos stambenih kredita je do čak 300.000 KM, uz rok otplate kredita do 30 godina", kažu iz Intesa Sanpaolo Banke.

Pored stambenih, Intesa Sanpaolo Banka u ponudi ima i nenamjenske kredite uz odličnih NKS već od 1%, dok je EKS 2,26%. Iznos ovih kredita je do 50.000 KM uz rok otplate do 10 godina, sa fiksnom ili promjenjivom kamatnom stopom. Poželite li, dakle, bilo koju novinu ili promjenu, sada svoje želje i planove možete ostvariti uz ove povoljne kredite i bez čekanja.

Neka vaša priča, bilo o novom domu ili ostvarenju želja i planova, ostane vaša, a brigu o brojevima prepustite stručnjacima. Više o pogodnostima i kombinacijama možete provjeriti na web stranici banke www.intesasanpaolobanka.ba