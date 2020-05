Stan u Banjaluci prodat za 670.000 KM

BANJALUKA - Najskuplji stan u Republici Srpskoj tokom prošle godine kupljen je u Banjaluci, a vlasnik je za takav stan od 244,05 metara kvadratnih sa dva garažna mjesta čija je ukupna površina 39,85 kvadrata izdvojio vrtoglavih 669.900 KM.

Podaci su ovo Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove RS za prethodnu godinu o cijenama prometovanih nepokretnosti u RS.

Ovaj stan je plaćen duplo više od najskuplje plaćenog stana u 2018. godini, kada je za stan površine 134 kvadrata, sa tri garažna mjesta površine 43 metra kvadratna i podrumom, izdvojeno 340.459 KM.

"Cijena najskuplje prometovane kuće u RS prošle godine iznosila je 650.000 KM, a njena površina je 230,40 metara kvadratnih, uz zemljište uz objekat površine 642 kvadratna metra", kažu u RUGIPP-u.

Cijena najskupljeg kvadrata stana u RS u prošloj godini iznosila je 3.046,31 KM. U pitanju je stan površine 102,36 kvadrata, kažu u RUGIPP-u, prema čijim je ranijim podacima, nakon Banjaluke, najviša cijena kvadrata stana u Trebinju, Doboju i Bijeljini.

Dodaju da je cijena najskupljeg prometovanog građevinskog zemljišta u RS po metru kvadratnom iznosila 2.120,93 KM.

U RUGIPP-u ističu da se najskuplji prometovani stan, kuća i građevinsko zemljište nalaze u Banjaluci.

"S obzirom na visoke cijene građevinskog zemljišta u opštini Pale, katastarska opština (KO) Jahorina, utvrđena je prosječna cijena od 651,91 KM po kvadratu, te opštini Trnovo KO Delijaš utvrđena je prosječna cijena od 387,25 KM po metru kvadratnom", dodaju u RUGIPP-u.

Bosiljka Predragović, direktorica RUGIPP-a, kaže da je lani u Registru cijena nepokretnosti RS registrovano 9.458 kupoprodajnih ugovora u kojima je prometovano ukupno 18.268 nepokretnosti.

"Ukupna ostvarena cijena u tim ugovorima iznosi 487.746.721,86 KM", rekla je Predragovićeva.

U RUGIPP-u dodaju da su u Registru cijena nepokretnosti RS od 1. januara 2017. pa do kraja prošle godine registrovana ukupno 31.272 kupoprodajna ugovora u kojima je prometovano 59.155 nepokretnosti, čija je ukupna ostvarena cijena 1.679.013.565,17 KM.

Manojlo Popović, vlasnik Agencije za prodaju nekretnina "Senzor" u Banjaluci, kaže da se radi o realnoj cijeni s obzirom na cijenu kvadrata stanova u gradu na Vrbasu.

"Stan od 200 kvadrata po 3.000 KM je već 600.000 KM, plus garažna mjesta i već smo dobili taj iznos. To je realna cijena stanova, odnosno kvadrata u toku prošle godine. Sada novogradnja u Banjaluci po kvadratu košta od 2.500 do 3.000 KM", kaže Popović.

Ističe da mu se uglavnom obraćaju kupci zainteresovani za stanove, do najviše 100-120 kvadrata.

"Veći stanovi od toga se uglavnom prilagođavaju i spajaju, da li na istom spratu ili dvoetažno, što se obično dogovara prilikom izgradnje", kaže Popović.

Sasvim je logično, ističe on, da se najskuplje prometovani stan, kuća i zemljište nalaze u Banjaluci, te da je to bilo moguće očekivati.

"Banjaluka je administrativni centar, u njoj se nalaze institucije, univerziteti i slično. Na cijenu utiče mnogo faktora, lokacija, kada je zgrada izgrađena, a logično da je novogradnja skuplja od starogradnje", dodao je Popović.