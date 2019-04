Stanovi u Banjaluci najtraženiji ali i najskuplji

Tržište nekretninama – zlatna koka građevinskog sektora u Srpskoj je u gotovo stalnom porastu.

U prilog ovoj tvrdnji i podatak da je u Srpskoj sve više stanova u izgradnji. Banjaluka je i dalje najatraktivnija, ali i najskuplja. Tako je u njoj, u prošloj godini, prodat stan vrijedan više od 300 prosječnih plata.

Tržište nekretnina – najzdravije tkivo građevinskog sektora. Da nikada nije bilo bolje biti dio te priče priznaje Dragan Milanović, agent za promet nekretninama. Agencija za koju radi u portfoliju ima oko 500 nekretnina koje čekaju novog vlasnika.

- Mislim da nije bilo bolje ranije, nije bilo ni prilike da bude bolje. Poslije rata smo krenuli u neku fazu obnove i izgradnje. Ja se nadam da će to ići nekom uzlaznom putanjom što je dobro uopšte za razvoj - kaže Milanović.

U Srpskoj je samo u prošloj godini sklopljeno 8.100 kupoprodajnih ugovora za različite vrste nepokretnosti, ukupne vrijednosti gotovo 400 miliona maraka.

- Najveći dio ostvarene sume je pao na stambeno tržište, odnosno nepokretnosti koje se tiču stanova i kuća, 2.340 stanova je prometovano kupoprodajnim ugovorima -ističe Đorđe Ćujić, zamjenik koordinatora radne grupe Registra za nepokretnosti RUGIPP-a.

Tako je prosječna cijena stana u Srpskoj 1.269 maraka, dok je u Banjaluci - 1.730, gdje je i prodat najveći broj stanova, zbog čega je iz godine u godinu meka za investitore.

- Razlika između ulaganja i prodajnog dijela je takva da privlači čak i stane investitore da ulažu u ovaj sektor u Banjaluci jer profit koji im je zagarantovan ovdje je dobar - navodi Božidar Golubović, investitor u Banjaluci.

Ulaganja u nekretnine sve su češća i zbog činjenice da sve više komercijalnih banaka daje negativnu kamatnu stopu na štednju, pa je nekretnina u tom smislu likvidna investicija.

Za potrošače, cijene nekretnina u Republici Srpskoj nikada nisu bile veće, posebno one u Banjaluci. To znači da za stan po prosječnoj cijeni od 1730 KM od 55 kvadrata treba izdvojiti čak 111 prosječnih plata od 857 maraka. Ako bi ste čitavu platu izdvajali samo za stan, to znači da biste čak devet godina trebali raditi samo za rješenje stambenog pitanja.

Osim u Banjaluci, tržište nekretnina uglavnom raste i u drugim gradovima. Najdrastičnije u Trebinju, gdje je prosječna cijena kvadrata 1.317 maraka. U vrhu, prema visini prosječne cijene stambenog prostora, je i Doboj, gdje kvadrat stana košta oko 1.268 maraka, a slijedi ga Bijeljina, koja je za 20 maraka jeftinija.

- Potražnja je velika u Trebinju, sve što se gradi sve se proda. Trenutno nema slobodnog stana - poručuje Milan Tomanović, investitor u Trebinju.

Kada je riječ o kućama, najskuplja je prodata ponovo u Banjaluci. Plaćena je milion 100.000 mraka. Interesantno, najviše ih je prodato u Bijeljini, po prosječnoj cijeni nešto većoj od 44 hiljade. Na listi najpovoljnijih za rješavanje stambenog pitanja prvi je Višegrad, gdje kvadrat stana košta 470 maraka, a kuća u prosjeku nešto manje od 19 hiljada maraka. (RTRS)