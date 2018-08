Starbaksovi novi planovi u Kini

Američki lanac kafeterija Starbaks sklopio je partnerstvo sa Alibaba Grupom s ciljem jačanja prisustva u Kini, kaže predsjednik te kompanije Kevin Džonson.

U sklopu ekskluzivnog ugovora, Starbaks će koristiti sve Alibabine resurse, uključujući onlajn platformu za naručivanje i dostavu hrane Ele.me i lanac supermarketa Hema, kako bi proširio svoje usluge dostave širom Kine.

"Integrisaćemo Starbaksovu virtuelnu prodavnicu u cjelokupne resurse Alibaba grupe", rekao je Džonson za CNBC.

"To znači da će klijent koji koristi Alibabinu uslugu elektronskog plaćanja Alipej ili šopinguje preko sajta Taobao, koji koristi T-mall ili kupuje i Alibabinim supermarketima Hema imati integrisanu Starbaksovu virtuelnu prodavnicu sličnu mobilnoj aplikaciji. To znači da će 500 miliona ili više aktivnih korisnika tih aplikacija imati pristup Starbaksu", izjavio je on.

Starbaks će se takođe udružiti sa Ele.me, platformom koju je Alibaba preuzeo prošle godine, kako bi otvorio 150 lokala u Šangaju i Pekingu.

Podsjetimo, ovaj lanac kafeterija najavio je i otvaranje u Beogradu.