Stevanović: Kompanija "Alumina" je izvor privrednog života

ZVORNIK - Predsjednik Upravnog odbora privrednog društva "Alumina" iz Zvornika Zoran Stevanović rekao je da je kompanija "Alumina" izvor privrednog života za Zvornik, regiju Birač, ali i za sve zaposlene koji svakodnevno dolaze na posao.

Stevanović je izrazio očekivanje da u narednom periodu svi zaposleni treba da daju svoj puni doprinos da kompanija "Alumina" bude još jača, ozbiljnija, konkurentnija, saopšteno je danas iz ove kompanije.

"Svi zaposleni trebaju dati svoj puni doprinos da `Aluminu` doživljavaju kao svoju kuću", rekao je Stevanović.

Ističući da je osnovni cilj najvećeg broja zaposlenih ostvariti što veću proizvodnju u kompaniji, Stevanović navodi da su radnici za to dovoljno dobro nagrađeni.

"Mi ćemo zaključno sa junom isplatiti posljednju ratu regresa. Onda ćemo, bude li nam to poslovni rezultat dozvolio, a mislim da hoće, početi u narednih šest mjeseci da dijelimo 13. platu. Malo kompanija u okruženju to može i to bi trebalo da bude motiv svima da svoje radne navike mijenjaju na bolje", navodi Stevanović.

On kaže da je briga o radnicima, ali i poslovnim partnerima, u samom vrhu prioriteta menadžmenta i Uprave "Alumine".

"Tako mora funkcionisati ozbiljna kompanija. Radnik mora biti zadovoljan s redovnim primanjima, moraju se redovno ispoštovati obaveze prema državi, dobavljači, kupci, zaštita na radu, odnos prema životnoj sredini. Sve su to neki segmenti koji kompaniju čine ozbiljnom. Mi to želimo, hoćemo i već jesmo", rekao je Stevanović.

Predsjednik Upravnog odbora smatra da "Alumina" nivo na kome funkcioniše mora svakodnevno da podiže kako bi ostala i dalje uzorna kompanija.

Stevanović je svim zaposlenim radnicima "Alumine" čestitao 1. maj - Praznik rada.