Stopa nezaposlenosti u Srbiji pala na 10,3 odsto

BEOGRAD - Stopa nezaposlenosti u Srbiji u drugom kvartalu ove godine pala je na 10,3 odsto, prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, dok stopa zaposlenosti iznosi 49,2 odsto, izjavio je ministar finansija Srbije Siniša Mali.

On je ocijenio da je to ogroman uspjeh koji pokazuje da je došlo do značajnog poboljšanja na tržištu rada i naglasio da od 2004. godine, od kada se mjeri nezaposlenost, ona nikada nije bila ispod 10 odsto, saopšteno je iz Ministarstva finansija Srbije.

Mali je naveo da je samo u posljednjih pet godina otvoreno više od 200 fabrika i komercijalnih objekata u kojima je zaposleno više od 60.000 ljudi, kao i da je izgrađeno 300 kilometara auto-puteva, a ukupan iznos investicija premašuje 2,5 milijarde evra.

On je izrazio očekivanje da će nastavak rada na privlačenju stranih i domaćih investicija, rast lične potrošnje i smanjenje razlike između uvoza i izvoza dovesti do jednocifrene stope nezaposlenosti u Srbiji već početkom 2020. godine.