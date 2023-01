Strahuju od egzodusa bh. radnika u Njemačku

BANJALUKA, SARAJEVO - Vijest da će ubuduće godišnje do 50.000 ljudi iz BiH i regiona moći da se zaposli i nastani u Njemačkoj, čak i ako nemaju stručne kvalifikacije, zabrinula je bh. poslodavce, ali i sindikalce, jer i jedni i drugi smatraju da će to dovesti do dodatnog odliva naše radne snage.

Naime, kako prenose mediji, Berlin namjerava da udvostruči kvotu za useljavanje nekvalifikovanih radnika s područja zapadnog Balkana, a u pitanju je takozvano zapadnobalkansko pravilo, koje predviđa povlašćeni pristup njemačkom tržištu rada za državljane Srbije, BiH, Crne Gore, Sjeverne Makedonije, Albanije i područja samoproglašenog Kosova.

Adnan Smailbegović, predsjednik Udruženja poslodavaca FBiH, ističe da ovdašnji privrednici ne mogu biti konkurentni njemačkim.

"Odliv radne snage je zaista nešto što je već postalo i problematično i dramatično za kompanije u BiH, a vjerujem da je slična situacija i u regiji. Korona je to bila zaustavila, ali se zadnjih godinu dana intenziviralo i zaista se osjeća ozbiljan nedostatak u određenim sektorima", kazao je Smailbegović za "Nezavisne novine".

Prema njegovim riječima, problem je već tu i biće to još dramatičnije, a protiv toga se teško boriti.

"Mislim da to nije moguće spriječiti, ali se nekim mjerama može ublažiti. Mi pokušavamo da nešto radimo na tome da se ide s povećanjem plata, koliko to privreda može da izdrži. Pritom, sa našim vlastima radimo na tome da spuste doprinose i ostave prostora za povećanje plata. Ali, jednostavno, stvorila se klima da treba ići, da svi idu, te čak i oni koji o tome puno ne razmišljaju, kažu 'Pa, idu svi, idem i ja da probam'", naglasio je Smailbegović.

Selvedin Šatorović iz Saveza samostalnih sindikata BiH kaže da je odluka njemačkih vlasti još jedan pokazatelj da su naši radnici vrijedni.

"Definitivno smo najpoželjnija radna snaga i u Evropi i u svijetu. Jedino smo nepoželjni u BiH, gdje poslodavci na svaki mogući način pokušavaju obezvrijediti naš rad. Evo počeli su i nekvalifikovani da odlaze. Apsolutno, slijedi novi egzodus. Bilo bi licemjerno tražiti od ljudi da ovdje ostanu, s obzirom na plate ovdje i tamo", rekao je Šatorović za "Nezavisne novine".

I Dragana Vrabičić, predsjednica Sindikata građevinarstva i stambeno-komunalne djelatnosti RS, kaže da je zabrinuta. Ona lopticu prebacuje poslodavcima.

"Ne smatram da su poslodavci zabrinuti, jer su upravo za te radnike, nekvalifikovanu radnu snagu, rekli da za svoj rad zaslužuju platu od 673 marke", navela je Vrabičićeva.

Zanimljivo je da, kako pišu mediji, prema važećim zakonima, u Njemačku iz cijelog svijeta može da se doseljava "stručna" radna snaga, a jedino sa Balkana ljudi mogu da dobijaju posao i radnu vizu čak i kad rade van struke ili bez stručne spreme.

To nije jedina izmjena zakona koja se sprema. U promjene spada i takozvana karta šansi, to jest mogućnost da se ljudi naprosto dosele u Njemačku, te da tek tu, na licu mjesta, traže posao. Za to vrijeme imaju pravo da rade pola radnog vremena van struke kako bi zaradili za život.

Karta šansi bi trebalo da se dodjeljuje po novom sistemu bodovanja svakome ko prikupi šest bodova. Četiri boda nosi određena stručna kvalifikacija, tri boda dobro poznavanje njemačkog ili tri godine radnog iskustva, dva boda ukoliko je osoba mlađa od 35 godina, a jedan bod ukoliko je ranije legalno barem šest mjeseci boravila u Njemačkoj.