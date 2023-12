Struja poskupljuje do 20 odsto

SARAJEVO - Vlada FBiH ograničila je rast cijena električne energije privrednicima na 20 odsto, potvrdio je Nermin Nikšić, premijer FBIH.

Vlada je na prethodnoj sjednici proglasila stanje ugroženosti snabdijevanja električnom energijom za 2024. godinu čime je ispunila zakonske uslove da samostalno propiše način formiranja i kontrolecijena struje.

Iz Udruženja poslodavaca FBiH su kazali da su im u proteklom periodu iz "Elektroprivrede" BiH nuđeni ugovori za 2024. godinu sa povećanom cijenom struje do 70 posto.

Kako je ranije istaknuto rast cijena stuje se odnosi samo na privredu i ona neće biti skuplja za građane.

Međutim, kako je to bilo i prethodnih godina poskupljenje struje privrednicima u konačnici su osjetili građani povećanom cijenom roba i usluga na šta je upozorio i

Adnan Smailbegović, predsjednik Udruženja poslodavaca FBiH, koji je ranije za "Nezavisne novine" rekao da najave bile da će cijena električne energije skočiti i 70 odsto, što je za privrednike bilo nezamislivo, ali, kako kaže, i sadašnje najave od 20 odsto više cijene su za privrednike previsoke.

"Za dvije godine smo došli do poskupljenja za 72 odsto, te kad se to sabere jako je visoko povećanje cijena za privrednike, bez obzira na to što Vlada FBiH, ali i 'Elektroprivreda BiH' to pravdaju cijenama na tržištu, koje su kod nas niže nego u regiji", ističe Smailbegović i dodaje da to nikako nisu argumenti zbog čega bi trebalo da budu više cijene.

"BiH treba da zbog svoje konkurentnosti ima konkurentnu cijenu električne energije zato što je to naš domaći resurs, ne uvozimo, ne ovisimo od uvoznih cijena", kazao je Smailbegović i istakao da bi njena cijena trebalo da bude prednost privredi kako bi to iskoristila za razvoj.

"Nažalost, s poskupljenjem se to gubi jer će nove cijene značajno uticati na veliki broj firmi", kazao je Smailbegović.

