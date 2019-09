Studenti na mukama: Kirija za sobu i do 300 maraka

BANJALUKA, SARAJEVO - Roditelje sadašnjih i budućih studenata koji ne dobiju smještaj u studenskim domovima i naredne akademske godine očekuje veliki trošak za stanovanje, o čemu svjedoči podatak da stanodavci po sobi traže i do 300 maraka.

Upravo toliku cifru zahtijeva vlasnik stana u Sarajevu, koji tvrdi da je u pitanju izvanredno uređena soba, s tim što ćete, podrazumijeva se, hodnik i toalet s nekim dijeliti.

Drugi sarajevski stanodavac nudi sobu za nešto nižu cifru, odnosno 250 maraka, ali ima i posebne, pedagoške uslove.

"Soba se izdaje isključivo studentici koja se planira ozbiljno posvetiti fakultetu. U pitanju je komforna i čista soba s balkonom. Stan je tri minuta od trolejbuske stanice. Lokacija je u blizini kampusa, a u cijenu su uračunati voda, struja, Wi-Fi, grijanje, s tim što je zajednička upotreba kuhinje i kupatila", navodi ovaj oglašivač.

Velika su očekivanja stanodavaca i u Banjaluci, gdje su, istina, cijene nešto niže, ali svakako poprilično masne za većinu roditelja.

"Izdajem namještenu dvokrevetnu sobu na Starčevici u prizemlju kuće za jednog ili dva studenta. Stan od oko 70 kvadrata ima dvije spavaće sobe, hodnik, kuhinju, kupatilo, balkon. Cijena sobe je 280 maraka s režijama", navodi vlasnik stana u Banjaluci.

Ruku na srce, ima i onih čiji su apetiti skromniji, pa tako vlasnik stana u banjalučkom naselju Nova varoš za svoju sobu traži 180 maraka, s tim što to nije konačan trošak, pošto ste dužni da plaćate struju i vodu. Međutim, ostale prostorije moraćete da dijelite s više docimera, pošto je riječ o stanu sa tri sobe.

Naravno, u oba grada možete pronaći i jeftiniji smještaj, tako da su sobe dostupne po cijeni već od 150 maraka, ali većina njih, vidljivo je na fotografijama u oglasima, djeluju kao da je namještaj kupljen prije nekoliko decenija, a stanarinu će vam, svakako, dodatno povećati režijski troškovi.

Studentski lideri složni su u ocjeni da je smještaj u privatnoj režiji preskup.

"Studentu u Sarajevu, kao i njegovim roditeljima, zaista nije lako, posebno ako dolaze iz manjih sredina, gdje su plate niže, i ako se uzme u obzir da u porodici radi jedan roditelj", rekao je za "Nezavisne" Hamza Vahid El-Din, predsjednik Studentskog parlamenta Univerziteta u Sarajevu.

Dobro rješenje za studente koji dolaze izvan Sarajeva, ističe, jesu studentski domovi, u kojima stanarine iznose od 160 do 180 maraka, u šta su uključeni ručak i večera, kao i svi režijski troškovi, izuzev interneta.

"Svakako, Studentski parlament Univerziteta u Sarajevu će u budućnosti insistirati na tome da se formira fond za socijalno ugrožene studente, kako bismo im olakšali studentski život, uključujući i plaćanje stanarine", obećava lider tog parlamenta.

Stefan Filip Kremenović, predsjednik Studentskog parlamenta Univerziteta u Banjaluci, smatra da su cijene stanovanja u ovom gradu generalno visoke, a pogotovo za studente.

"Studenti imaju opcije apliciranja za dom, gdje su cijene smještaja izuzetno pristupačne. Za one koji ne ispune uslove i nađu se ispod crte, ostaje opcija privatnog smještaja. Udruživanjem više studenata pri iznajmljivanju smještaja mogu se smanjiti ukupni troškovi stanovanja. Uzimajući u obzir da je prosječna cijena iznajmljivanja stanova 250 KM i da je to skoro trećina prosječne plate u RS, jasno nam je da je to preveliki iznos za roditelje", argumentuje Kremenović.