Sud naložio Centralnoj banci da Sinanovića vrati na posao

SARAJEVO - Sanjina Sinanovića iz Sarajeva vratite na radno mjesto samostalnog stručnog saradnika za sigurnost u Centralnoj banci (CB) BiH, te mu isplatite razliku plata u iznosu od 5.345 KM.

Parafrazirano, tako glasi nova, nepravosnažna presuda Suda BiH, ali to ne znači da će on biti vraćen na posao, jer je na ovu sudsku odluku moguće uložiti žalbu, s tim što, osim toga, to nije jedina pravna bitka koju vode nekadašnji radnik CB BiH i najznačajnija monetarna institucija u BiH.

Mirela Kanlić, advokat Advokatskog društva "Ademović, Nožica i partneri", koje zastupa Sinanovića, ističe da su zadovoljni ishodom ove presude, donesene početkom mjeseca, ali...

"Očekujem da će i u žalbenom postupku taj predmet biti nastavljen, tako da vam sada ništa detaljnije ne mogu reći. Pretpostavljam da će se tuženi žaliti. Mi nemamo razloga da se žalimo", rekla je Kanlićeva za "Nezavisne novine".

Sinanović kaže da bi uzimajući u obzir sve činjenice i materijalne dokaze bilo iluzorno očekivati da će drugostepeni organ preinačiti prvostepenu presudu.

"Mislim da ne postoji ni najmanje dvojbe, odnosno da će drugostepeno vijeće Suda BiH odlučiti ispravno na bazi već utvrđenih činjenica i potvrditi ono što je učinio prvostepeni organ. Međutim, ja imam više sporova sa CB BiH. Čak i ako se potvrdi ova presuda, ona ne znači moj povratak u CB BiH, već je potrebno sačekati ishod i sudski epilog još jednog sudskog postupka", rekao je Sinanović, inače predsjednik Sindikata službenika CB. Ističe da je ova presuda za njega jako važna, jer mu se pripisivalo da je ugrozio monetarnu stabilnost BiH, a kako kaže, utvrđeno je da to nije tačno.

Sud, naime, zaključuje da nije nastupila šteta za tuženu, koja nije ispoštovala ni zakonske odredbe u pogledu postojanja naloga za prekovremeni rad. Ipak, Sinanović podsjeća da je ranije protiv svog bivšeg poslodavca pred Sudom BiH dobio i pravosnažnu presudu, ali CB BiH ne želi da ispoštuje tu konačnu sudsku odluku. Razočaran je i zbog toga što, iako je guverneru Senadu Softiću istekao mandat 10. avgusta, on i dalje obavlja tu funkciju.

"Na koji način on i dalje obavlja tu funkciju, to mi zaista nije jasno. Mislim da će tu i te kako biti posla za istražne organe", naglasio je Sinanović.

Iz Centralne banke BiH kažu da uvijek postupaju po pravosnažnim sudskim presudama.

"Presuda na koju se pozivate u svom upitu je prvostepena presuda, te nije pravosnažna", rekli su nam kratko iz CB BiH. Podsjetimo, kako su "Nezavisne novine" ranije pisale, Sinanović je prije nekoliko godina prijavio korupciju u CB BiH i od tada, kako kaže, traje hajka na njega jer je prvo suspendovan, dva puta degradiran na radnom mjestu, a kasnije je dobio i otkaz. U nekoliko navrata optužio je Senada Softića da stoji iza hajke na njega te da su mu svi disciplinski postupci koji su protiv njega vođeni namješteni.