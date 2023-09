Sudski vještak ima rješenje za neprijavljivanje podstanara

Procjenitelj i sudski vještak Milić Đoković iz Srbije ocijenio je da bi rješenje problema neprijavljivanja podstanara, odnosno izdavanja stanova, moglo da bude u smanjenom iznosu poreza, sa 20 na 10 odsto, kao i da se dvije godine od prijave stanara vlasnik amnestira od plaćanja poreza.

"Postoji rešenje, opšta amnestija na dve godine da se ne plaća taj porez i onda da se svi poreski prijave - podstanari i zakupci - a da porez na taj zakup ne bude 20 odsto, nego 10 odsto. Treba ići na stimulaciju, ne treba kaznama stimulisati vlasnike da plaćaju taj porez", rekao je Đoković za Tanjug.

Potrebno je, takođe, napraviti razliku između onih koji izdaju jedan stan, naslijeđen ili kupljen, i onih koji imaju 10 stanova i funkcionišu i prihoduju gotovo kao firma.

"Neki ljudi imaju samo jedan stan koji iznajmljuju, to im nije posao, to je kao da kažemo penzija i slično. Potrebno je da to bude drugačije tretirano u odnosu na one kojima je to biznis. Ima ljudi koji imaju 10 nekretnina i prihoduju kao firma", objasnio je Đoković.

Profesionalni upravnici zgrada imaju uvid u to ko živi u zgradi, i po zakonu su dužni da popišu sve stanove koji se rentiraju ali, kako je Đoković ocijenio, to u praksi nije baš jednostavno.

"Teško, pre svega upravnici nemaju status službenog lica, on kada dođe na vrata vi možete da mu kažete šta hoćete - da ste rođak. Mi smo šampioni u izbegavanju zakona", rekao je Đoković.

Treba imati u vidu i to da, kada vlasnici nekretnine prijave stanare, porez često ide na teret zakupca stana, naglasio je Đoković, a podstanar je ranjiva kategorija.

"Trebalo bi u nekoj varijanti, da kažemo, bar prijateljski podeliti taj porez da bude pola podstanar, pola vlasnik. Sada se u praksi sve to prebacuje na sirote podstanare, a oni su jako ranjiva kategorija i ucenjena. On mora da živi negde", naglasio je Đoković.

Nakon drastičnog skoka cijene izdavanja stanova, koje je u najvećoj meri izazvano prilivom stranaca u zemlju od početka sukoba u Ukrajini, situacija se sada smiruje, rekao je Đoković, i izrazio nadu da će se pad cijena izdavanja nastaviti.

"Polako se sve vraća u normalu, ta kriza u podstanarstvu smanjila se za nekih 30, 35 odsto. Ipak, ako je nešto bilo 500 evra, pa skočilo na 1.000, sada se vraća na 700 evra, što je opet više nego što je bilo, i za naše prilike opet je ekstremno skupo", ocijenio je Đoković.

Što se tiče iznajmljivanja "stana na dan" Đoković kaže da je to problem turističke inspekcije, ali i države i da je problem što najveći broj tih stanova nije kategorisan.

"Za one koji su kategorisani nije problem, ima kategorizacija, plaćena registracija. Međutim, imate 50 odsto, možda i više, stanova koji nisu uopšte kategorisani, koji nisu registrovani i kako da im uđete u trag? Po meni je ovo veći problem za vlasnike tih stanova, jer ne znaju koga za 100 ili 50 evra puštaju u stan u koji je uloženo 100.000 evra", rekao je Đoković.