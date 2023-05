Šulić: Očekujem da će rasti broj trgovačkih lanaca koji snižavaju cijene

BANJALUKA - Ministar trgovine i turizma Republike Srpske Denis Šulić izjavio je da su predstavnici trgovačkih lanaca izrazili spremnost da se uključe u aktivnosti koje će doprinijeti snižavanju cijena proizvoda koji nisu obuhvaćeni uredbama Vlade Republike Srpske, te istakao da su neki od njih već započeli sa ovom aktivnošću, kao i da očekuje da će broj ovih objekata i proizvoda koji su obuhvaćeni akcijom rasti u narednim danima.

On je to izjavio danas u Banjaluci, gdje je razgovarao sa predstavnicima udruženja za zaštitu potrošača koji djeluju na području Republike Srpske.

"Šulić je sa predstavnicima ovih udruženja razgovarao o trenutnom stanju na tržištu Republike Srpske, sa posebnim akcentom na kretanje cijena i poštovanje uredbi o ograničenju marže na osnovne životne namirnice i naftu i naftne derivate.

Šulić je prisutne upoznao sa zaključcima nedavno održanog sastanka sa prestavnicima trgovačkih lanaca iz Republike Srpske, te prenio spremnost ovih privrednih subjekata da se uključe u aktivnosti koje će doprinijeti snižavanju cijena proizvoda koji nisu obuhvaćeni uredbama Vlade Republike Srpske", saopšteno je iz resornog ministarstva.

Kako se dodaje, Šulić je pohvalio podršku i spremnost trgovačkih lanaca da se uključe u ovu kampanju i istakao da su neki od trgovačkih lanaca već započeli sa ovom aktivnošću, te da očekuje da će broj ovih objekata i proizvoda koji su obuhvaćeni akcijom rasti u narednim danima.

"Predstavnici udruženja za zaštitu potrošača pozdravili su ove aktivnosti Ministarstva trgovine i turizma, dodajući da se nadaju da će svi trgovački lanci prepoznati njihov značaj i uključiti se u ovu društveno odgovornu kampanju. Predstavnici udruženja za zaštitu potrošača su istakli da je prethodna saradnja sa Ministarstvom bila na obostrano zadovoljstvo, te istakli uvjerenje da će u narednom periodu biti nastavljena na istinim principima", naveli su iz Ministarstva.

Tema sastanka bile su i redovne aktivnosti udruženja za zaštitu potrošača, te značaj saradnje Ministarstva sa ovim udruženjima u omogućavanju edukacije i informisanosti građana o njihovim pravima, načinu ostvarivanja potrošačkih prava, kao i o obavezama trgovaca.

"U Republici Srpskoj trenutno djeluje deset udruženja za zaštitu potrošača, a aktivnosti ovih udruženja finansijski su podržane od strane Ministarstva trgovine i turizma", ističe se u saopštenju.

Murisa Marić, izvršni direktor u Udruženju građana DON Prijedor, rekla je za "Nezavisne novine" da se nada da će biti dobar odziv trgovaca koji će se uključiti u ovu priču.

"Da budem iskrena, trebao bi biti dobar odziv, zato što će to privući potrošače u njihove trgovačke centre. Njima je u interesu da se to desi, jer će potrošači kupiti još nešto. To je dobra poslovna politika da se privuku potrošači", rekla je Marićeva za "Nezavisne novine".

Sastanku je prisustvovao i Jovan Vasilić, predsjednik Udruženja potrošača "Zvono" Bijeljina, koji je takođe optimističan.

"Očekujemo da će uspjeti puno stvari da realizujemo", naveo je Vasilić.