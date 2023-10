Šulić: Popustima smo ublažili udare inflacije na građane Srpske

BANJALUKA - Ministar trgovine i turizma Republike Srpske Denis Šulić izjavio je Srni da je uspješan dosadašnji tok kampanje "Društveno odgovorno" koja podrazumijeva prodaju jetinijih artikala, budući da se ostvaruje cilj ublažavanja inflatornih udara na građane Srpske.

On je izrazio zadovoljstvo što su u marketima širom Republike Srpske istaknuti proizvodi sa oznakom "Društveno odgovorno" i sa nula odsto marže.

"Trenutno u Republici Srpskoj imamo 45 proizvoda koji su na nula odsto marže. Na početku kampanje smo imali 22 marketa, a sada u kampanji učestvuje 27 marketa sa više od 400 poslovnih jedinica. Od Krupe na Uni do Trebinja, u svakoj lokalnoj zajednici u Srpskoj postoji sada market gdje građani mogu kupiti značajno jeftinije prozivode", istakao je Šulić.

On je naveo da Ministarstvo konstantno komunicira sa privredni subjektima i udruženjima za zaštitu potrošača, dodajući da je primjetno da građani Srpske posebnu pažnju obraćaju na proizvode iz kampanje "Društveno odgovorno".

"To znači da smo mi kao Vlada Srpske, predsjednik /Srpske/ Milorad Dodik, ali i svi privrednici koji su dio ove kampanje uspjeli u ostvarenju cilja da ublažimo inflatorne udare građanima Republike Srpske", istakao je Šulić. On je napomenuo i da će do kraja oktobra biti distribuisano 500 tona brašna crvenim krstovima po gradovima i opštinama širom Republike Srpskoj.

"U narednih sedam dana ćemo imati sastanak sa svim predstavnicima javnih kuhinja u Ministarstvu da i na taj način pokušamo dodatno olakšati socijalno ugroženim kategorijama inflatorne udare", naglasio je Šulić.

