Supernova otvorila novo prodajno mjesto u Banjaluci

BANJALUKA - Supernova je u četvrtak svečano otvorila novo prodajno mjesto u stambeno-poslovnom objektu "Casa Mia" banjalučkom Bulevaru vojvode Stepe Stepanovića 59 A, čime su svojim klijentima ponudili opciju više u vezi sa proizvodima i uslugama koje nude.

Novo prodajno mjesto Supernove na novoj atraktivnoj lokaciji u Banjaluci krasi moderno uređen enterijer koji korisnicima i svim zainteresovanim građanima uz profesionalno osoblje pruža maksimalnu udobnost u prostoru i ugođaj u komunikaciji.

Direktor Supernove Dario Tučić istakao je da mu je drago što otvaraju još jednom prodajno mjesto Supernove u kojem će korisnici i sugrađani još brže i lakše moći da se informišu i da izaberu neke od usluga, kao i da kupe uređaje iz njihove ponude.

"Za poslovne subjekte koji razmišljaju o povezivanju poslovnih procesa u funkcionalan IT sistem upravo u ovoj poslovnici se nalazi i prezentacijski centar u kojem ćemo biti u mogućnosti da predstavimo naša sistemska rješenja koja će im pomoći u digitalnoj transformaciji, a time i u unapređivanju njihovog biznisa", rekao je Tučić.

PR menadžer u Supernovi Danijela Marinković Orlić rekla je da je ova kompanija od sada bogatija za još jednu poslovnicu u sve popularnijem dijelu grada.

"Korisnici moći će da dobiju informacije o našim slugama, interneta, digitalne televizije i fiksne telefonije", rekla je Marinković Orlić. Dodala je da na jednom mjestu mogu da nađu rješenje za svoj biznis na način da koriste neku od njihovih usluga ili sistemskih rješenja.

"Da bi poslovnica imala kompletan ugođaj, napravili smo i poseban kutak za djecu kako bi mogli da se zabave dok roditelji biraju uređaji ili usluge", rekla je Marinković Orlić.

Za posjetioce su na dan svečanog otvaranja pripremili poklone i posebne ponude dobrodošlice koje traju do kraja mjeseca. Radno vrijeme nove poslovnice je radnim danima od osam do 19 časova, a subotom od devet do 14 časova.