Suspenzija i smanjenje carina privukla kupce električnih i hibridnih auta

BANJALUKA, SARAJEVO - Privremena suspenzija i smanjenje carinskih stopa pri uvozu, kao i visoke cijene goriva, doveli su do veće potražnje i interesovanja za električne i hibridne automobile širom Bosne i Hercegovine.

Podsjećamo, Savjet ministara BiH je krajem jula, na prijedlog Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa, donio Odluku o privremenoj suspenziji i privremenom smanjenju carinskih stopa pri uvozu novih električnih i hibridnih automobila do 31. decembra ove godine.

U odluci se navodi da se carinska stopa na uvoz u BiH novoproizvedenih automobila, koji nemaju preferencijalni status robe iz zemalja s kojima BiH ima zaključene sporazume o slobodnoj trgovini, smanjuje sa dosadašnjih 15 na pet odsto za hibridna vozila, te sa pet odsto na nultu carinsku stopu na automobile na električni pogon.

Haris Muratović, predsjednik Udruženja ovlaštenih zastupnika i trgovaca automobilima pri Privrednoj komori FBiH, istakao je za "Nezavisne novine" da je prije dva mjeseca načelno usvojena ova odluka, ali da je ona stupila na snagu početkom septembra.

"Za ovih nepunih mjesec dana teško je očekivati veći rezultat od toga i prave rezultate ćemo imati krajem godine. Ipak, možemo potvrditi da imamo veliko interesovanje od strane klijenata za električne i hibridne automobile i da je sve više ljudi zainteresovano za nabavku ovakvih automobila", naglasio je Muratović.

Prema njegovim riječima, u prvih osam mjeseci ove godine uvezeno je više hibrida nego bijele prošle.

"Ovo je prirodan proces, jer se pred proizvođače automobila stavljaju novi zahtjevi, a BiH je dio cijelog tog ekosistema. Svi proizvođači se trude da polako prebacuju svoju proizvodnju modela na hibride i na električne automobile, tako da sam taj prirodni proces ima rast i u BiH. Uvjereni smo da će to sve više biti praksa, ne samo u Evropi, nego i u cijeloj BiH", pojasnio je Muratović.

Prema podacima Uprave za indirektno oporezivanje BiH, u toku osam mjeseci ove godine uvezen je 31 električni automobil, dok je u toku cijele prošle uvezeno njih 50.

"Najskuplji električni automobil koji je ove godine uvezen u BiH je Porsche Taycan GTS, koji je vlasnika koštao 189.997 KM plus 43.437 KM plaćenih dažbina", stoji u podacima UIO BiH.

Kako se navodi u podacima Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, u prvih osam mjeseci ove godine uvezeno je više hibridnih automobila nego cijele prošle.

Naime, do 31. avgusta ove godine uvezeno je 365 hibridnih automobila, i to 282 nova i 83 polovna, ukupne vrijednosti 19.505.043 KM plus 5.540.711 KM dažbina.

"U toku cijele prošle godine uvezeno je 359 hibrida i to 269 novih i 90 polovnih, u iznosu od 15.905.101 KM plus 4.342.553 KM dažbina", ističe se u podacima UIO BiH.