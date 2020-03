Sutra nova šansa za ruske lijekove

SARAJEVO, BANJALUKA - Komisija za lijekove Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH trebalo bi da održi sutra sjednicu na kojoj treba da se izjasne o tome da li ruski lijekovi mogu ili ne mogu da dođu na tržište BiH.

"Biće predloženo da se Komisija ponovo izjasni, ali još nije poznato kako, da li glasanjem, mišljenjem ili na neki drugi način. Situacija je sada takva da je sedam članova za, a sedam protiv, dok glas preostalog člana Komisije "visi" i nije ni za ni protiv", ispričao je izvor "Nezavisnih" blizak Agenciji za lijekove i medicinska sredstva BiH i dodao da iako je virus korona otkazao mnogobrojne sastanke i odluke, ova sjednice nije otkazana, ali možda to bude urađeno u toku dana.

Inače, ne posljednjoj sjednici Komisije za lijekove, od 15 članova, osam iz Federacija i Brčkog ih je glasalo protiv toga da ruski lijekovi dođu na tržište BiH, a svih sedam članova iz Republike Srpske bilo je za to. Kasnije je glas člana iz Brčkog, a na zahtjev Siniše Milića, gradonačelnika tog grada, povučen i nije uzet u razmatranje, tako da je praktično rezultat podijeljenjen.

Zanimljivo je i to da je Komisija za lijekove još ranije tražila ekspertsko mišljenje o ruskim lijekovima, ali ga na kraju praktično nije ni uzela u razmatranje s obzirom na to da se u njemu u principu navodi da ruski lijekovi zadovoljavaju sa stanovišta efikasnosti i bezbjednost. Međutim, ni to nije bilo dovoljno da članovi Komisije za lijekove koji dolaze iz FBiH glasaju za to da se na tržištu nađu i ruski lijekovi.

Podsjećanja radi, povodom ruskih lijekova nedavno se oglasio i Aleksandar Zolak, direktor Agencije za lijekove i medcinska sredstva BiH, koji je, kako kaže, uvidom u zapisnik sa sjednice Komisije zaključio da je došlo do podjele prilikom diskusije o ekspertskom mišljenju.

"Budući da takav stav, odnosno neuvažavanje zahtjeva ekspertskog mišljenja, s jedne strane obesmišljava svrhu postojanja liste eksperata, a s druge otežava i dovodi u pitanje buduće funkcionisanje procedure registracije lijekova. U narednom periodu pokušaću da apelujem na članove Komisije da dođu do zajedničkog stava po ovom pitanju", naveo je Zolak, dodajući da će, ukoliko ti pokušaji ne urode plodom, biti prinuđen da odluku donese samostalno, uvažavajući stručnu argumentaciju kao i proceduru i ovlaštenja propisana Zakonom o lijekovima i medicinskim sredstvima BiH.

Nakon Zolaka, oglasili su se i iz Udruženja inovativnih proizvođača lijekova, upozoravajući da on nema zakonska ovlaštenja da, kako su naveli, suprotnoj odluci Komisije za lijekove, za naše tržište registruje "opasne i neprovjerene lijekove iz Rusije". Zanimljivo je da se među članovima ovog udruženja nalaze i najveće farmaceutske kompanije, kojima nije u interesu da dobiju konkurenciju.

Priča o uvozu i stavljanju na tržište ruskih lijekova u BiH traje već nekoliko mjeseci, odnosno nakon što je firma ICM iz Bijeljine tražila dozvolu za uvoz dva lijeka iz te države. Odmah nakon toga Komisija za lijekove podijeljenja je po entitetskom ključu s obzirom na to da članovi Komisije iz Federacije BiH nisu bili za to da ti lijekovi dođu u BiH, dok su svi članovi iz Srpske bili za to. Proces uvoza ruskih lijekova u BiH obilježilo je i to što je jedan ekspert koji je počeo raditi ekspertsko mišljenje o tim lijekova pred kraj posla odustao, a odmah nakon toga Tijana Kovačević, predsjednica Komisije za lijekove, podnijela je ostavku na funkciju. Umjesto nje kao član te komisije imenovan je Mirko Stanetić, bivši direktor UKC RS u Banjaluci.