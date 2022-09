Sve teže do polovnjaka iz Evrope

BANJALUKA - Na tržište BiH za osam mjeseci ove godine uvezeno je 28.467 polovnjaka što je za 1.726 manje nego lani, a trgovci na auto-placevima kažu da je razlog tome otežana nabavka iz inostranstva, naglašavajući da je prodaja solidna uprkos višim cijenama.

Prema podacima Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) BiH od januara do kraja avgusta ove godine na domaće tržište uvezeno je ukupno 34.313 vozila, od čega je 5.846 novih. Ukupna vrijednost uvezenih vozila iznosila je više od 506,9 miliona maraka.

Podaci UIO pokazuju da je u istom periodu prošle godine na tržište BiH uvezeno ukupno 35.407 automobila, od čega su 30.193 bila polovna.

Vrijednost svih uvezenih četvorotočkaša za osam mjeseci 2021. godine iznosila je više od 504,3 miliona maraka.

Na auto-placu “Autopark” iz Banjaluke kazali su za “Glas Srpske” da je potražnja za polovnim automobilima velika, međutim problem je nabavka polovnjaka iz inostranstva.

"I prošle godine smo imali isti problem, ali sada je situacija još gora", kazali su na ovom auto-placu. Objasnili su da imaju poteškoće prilikom carinjenja i pribavljanja “EUR 1” obrasca.

"To sve je možda i uticalo da se uveze manji broj automobila nego što se uvezlo u istom periodu lani. Osim toga, na evropskom tržištu, odakle se i mi snabdijevamo, slabije se prodaju nova auta, što direktno utiče na naše tržište i nabavku polovnjaka", rekli su u ovom auto-placu, dodajući da su zbog svega toga morali korigovati svoje cjenovnike.

Navode da se najviše prodaju automobili do 15.000 maraka, ali i skuplja vozila pronađu kupca.

"U proteklom periodu skoro svi trgovci su se susreli sa tim da nije toliki problem prodati auto, već nabaviti", kazali su na ovom auto-placu, dodajući da je i staro dobro cjenkanje poprilično izumrlo.

Da je veoma teško nabaviti polovne automobile saglasan je i vlasnik auto-salona “Braća Đukić” iz Dervente Simo Đukić.

"Na inostranim tržištima polovnih vozila jednostavno nema, a cijene su otišle najmanje za 30, a za neka vozila čak i do 50 odsto", rekao je Đukić. Dodao je da je zbog cjelokupne situacije došlo do poskupljenja, pa je za neke modele potrebno izdvojiti i do 50 odsto više novca nego lani.

"Građani najviše traže “folcvagen”, “audi” i “mercedes”, a nešto manje traže se “sitroen” i “pežo”", kazao je Đukić.

Sa druge strane na banjalučkom auto-placu “Fokus auto” kažu da je opala potražnja te su istakli da su poskupjela vozila u nabavci.

"Cijene pojedinih modela otišle su i do 40 odsto, a najviše se traže vozila do nekih 15.000 maraka, građani se ne usuđuju na nešto novije i skuplje", rekli u “Fokus autu” dodajući da i njima “EUR 1” obrazac stvara poteškoće.

Električna auta

Prema podacima UIO BiH, za osam mjeseci ove godine uvezena su 31 električna automobila. Najskuplji je bio “porsche tadžcan GTS” vrijedan skoro 190.000 KM.