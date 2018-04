Sve veće cijene voća: Jabuke nikad skuplje

BANJALUKA - Jabuke koje su donedavno koštale marku po kilogramu, posljednjih dana na banjalučkoj tržnici dostigle su cijenu i 2,5 KM, a u marketima idu i do 2,8 KM, što je začudilo kupce, jer im je bar ovo voće dosad bilo pristupačno.

"Ovako skupe jabuke nisu nikad bile, evo zlatni delišes je 2,5 KM, a znali smo ga prodavati i za 0,8 KM. Ja ne pamtim da je nekad bila skuplja jabuka, ali šta ćemo. Poskupjela je nabavka i mi moramo ići u korak s tim", priča Stefan Kovačević, trgovac na banjalučkoj tržnici.

Njemu, kao ni njegovim kolegama koji prodaju voće, kako kaže, niko nije obrazložio otkud toliko poskupljenje, ali nabavna cijena je znatno viša.

Kilogram banana juče je bio i do tri KM, kao i narandži, koje su takođe poskupjele.

"Kruške su četiri KM po kilogramu, banane su bile dvije sad su do tri KM, narandže su dvije do tri KM, limun dvije i po do tri, mandarine su sad tri, a bile su dvije, klementine su tri KM, a nektarine oko sedam KM", kažu banjalučki trgovci i dodaju da se ne mogu pohvaliti dobrom prodajom te da im se kupci jadaju da je sve skupo.

Dodaju da i oni koji kupuju - kupuju na malo, a rijetki su oni koji se zaprte punim kesama.

"Preskupo je sve. Jedan dan jagode su bile četiri do pet KM, drugi šest, a evo došle su i do sedam KM. Kupim ovu korpicu od 1,5 do tri KM, zavisi od gramaže, kilogram ne kupujem nikad", požalio se Mile S., kojeg smo juče zatekli na pijaci.

Kaže da najčešće kupuje jabuke, koje ukućani vole, a cijene su bile korektne, ali kako stvari stoje i jabuke postaju luksuz.

"U kili ima četiri do pet komada jabuka, a nas šestoro u kući", dodaje Mile.

Iako je skupo, voće se mora kupovati, jer, kako kaže, za unuke mora biti, a njega i baku šta zapadne.

Darko Milošević, voćar iz Ugljevika, kaže da je mnogo naših proizvođača bilo pogođeno elementarnim nepogodama, a time je proizvodnja dovedena na minimum.

"Voće se uglavnom prodaje iz uvoza, a moramo imati u vidu da su prošle godine na području Evrope bile štete, tako da je proizvodnja voća bila loša i to sad dolazi do izražaja. Pretpostavljam da jabuka stiže iz prekookeanskih zemalja i da u Evropi više jabuka nema", kaže Milošević.

Što se tiče domaće proizvodnje, dodaje da je ponešto sačuvano u hladnjačama, ali na tržištu ima vrlo malo domaće robe, jer je većina odavno prodala robu.

Napominje da u Bijeljni jabuka na veliko košta oko 1,5 KM, a kruške domaće nema pa se uvozi iz dijela Evrope, Argentine i Čilea.

"Jabuka bi, inače, u ovom periodu u nabavci trebalo da bude oko jednu KM na veliko", kaže Knežević.

Povrće nije toliko poskupjelo, ali neke cijene su ipak više nego što to obično bude u ovo doba godine.

Krastavac i karfiol su juče na banjalučkoj tržnici bili četiri KM po kilogramu, paprike 3,5 do četiri KM, paradajz četiri, luk četiri do pet KM, blitva, salata, tikvice, mrkva, prasa i peršun tri, kupus 1,5 do dvije, celer i brokula šest, a mladi krompir 2,5 - 3,5 KM.