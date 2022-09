Sve više pumpi u Austriji ostaje bez dizela

Sve više benzinskih pumpi u Austriji ima problem jer ostaje bez dizela.

U Austriji se najaviše troši dizel, jer, prema statističkim podacima, čak 80 odsto potrošenog goriva je upravo ta vrsta goriva.

Proteklih dana su sve učestalije vijesti da je na benzinskim pumpama rasprodat dizel.

Takve vijesti su stigle sa više pumpi u pokrajini Donja Austrija, ali i iz Koruške.

"Trenutno postoji napeta situacija u vezi dizela na evropskom tržištu", ukazao je portparol OMV-a Andreas Rinofer za dnevnik "Esterajh".

Zbog toga se dešava, kaže, da ostaju prazni rezervoari dizela na austrijskim pumpama.

"Morali smo smanjiti isporučene količine, a postoji i povećana potražnja, pa to dovodi do nestašica"; naglasio je on.

U Evropi oko 60 odsto dizela se uvozi, a uobičajeno veći dio je dolazio iz Rusije, ali to otpada sada zbog sankcija.

Problem u Austriji stvara i činjenica što rafinerija OMV-a Švehat i dalje, poslije incidenta na jednom postrojenju za preradu goriva koji se dogodio u junu, još nije počela da radi punim kapacitetom.

Rinofer kaže da bi rafinerija u oktobru trebalo ponovo da počne da radi normalno, i da se tada očekuje poboljšanje situacije na pumpama.