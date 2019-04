Svijet bez duvanskog dima je dobrodošao u Sarajevo

Na 5. po redu FMCG samitu koji je održan danas u Sarajevu, a koji je okupio preko 500 učesnika, o internacionalizaciji proizvodnje i proizvoda, novim tehnologijama u “starim” industrijskim granama, ali i o viziji kompanije Philip Morris International, govorila je Tamara Stanković, direktorica korporativnih poslova PMI za Jugoistočnu Evropu.

"Philip Morris International je najveći proizvođač duhana na svijetu. I upravo ova naša karakteristika, da smo globalno najveći, znači da imamo svoj prst na pulsu društvenih potreba kao i najnovijih tehničkih i naučnih postignuća. Kombinacija ova tri faktora je ono što nam je pomoglo da napravimo taj zaokret u poslovanju, i okrenemo se stvaranju budućnosti bez dima," izjavila je Stanković.

Nastojanje kompanije da na tržište uvede alternativne duhanske proizvode koji će moći zamijeniti cigarete svakim danom je sve jače. U ovom trenutku je već 6,6 miliona korisnika širom svijeta prešlo na IQOS, bezdimni proizvod koji stoji na čelu transformacije koju Philip Morris već skoro 5 godina sprovodi na 44 tržišta, od Japana i Italije, preko Srbije i Hrvatske, pa uskoro i do Bosne i Hercegovine.

"Mi smo svjesno odabrali i preuzeli na sebe da pokušamo promijeniti svijet radi odraslih pušača, njihove okoline, kako bi imali zdraviju budućnost. I to je i bila moja današnja poruka na ovom samitu: veličina kompanije je proporcionalna njenoj odgovornosti. To ne znači da male kompanije mogu biti manje odgovorne, nego da velike kompanije moraju preuzeti svoj teret odgovornosti, jer su u poziciji da dopru do većeg broja potrošača i regulatora, a imaju i bolji pristup naučnim i tehnološkim resursima", zaključila je Tamara Stanković.

Philip Morris je na ovom FMCG samitu predstavio i svoj revolucionarni proizvod IQOS, koji za razliku od regularnih cigareta koje sagorijevaju duhan, radi na principu zagrijavanja duhana. Upravo zbog toga, prilikom korištenja samog proizvoda ne dolazi do nastanka dima, pepela, katrana i mnoštva drugih štetnih spojeva koji se mogu pronaći u dimu cigarete.

U razvoj ovog proizvoda koji osigurava okruženje bez dima i manje je štetan po zdravlje pušača od cigareta, kompanija je tokom posljednjih 12 godina uložila oko 6 milijardi američkih dolara. Kompanija je vlasnik 2.900 patenata koji su nastali kao rezultat istraživanja i time postala lider u smislu istraživačko-razvojnih sposobnosti u industriji, a kako je navedeno tokom predstavljanja IQOS-a, podnijeto je dodatnih 3.000 zahtjeva za patente.

Proces transformacije kroz koji kompanija Philip Morris prolazi je zahtjevan u svakom smislu. To ne obuhvaća samo transformaciju proizvoda, već i internu transformaciju, odnosno način na koji kompanija radi i razmišlja. Naravno, budućnost bez dima cigarete ne mogu ostvariti sami, već je potrebna saradnja svih važnih aktera u tom procesu, što uključuje industriju, ali i nadležna državna tijela, kao i potrošače.

Na FMCG samitu se mogla čuti, u IQOS zoni, ekskluzivna najava da će IQOS u Bosni i Hercegovini već od iduće sedmice biti u ograničenoj ponudi.