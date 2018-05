Tegeltija: Srpska ove godine na tržištu evroobveznica

BANJALUKA - Iz Ministar finansija Republike Srpske Srni je rečeno da je pri kraju priprema dokumentacije za izlazak na tržište evroobveznica, koje je planirano sredinom godine na Bečkoj berzi u ukupnom iznosu od 200 miliona evra.

Ministar finansija Repiblike Srpske Zoran Tegeltija rekao je Srni da se već izvjesno vrijeme sa finansijskim posrednicima i timom saradnika, uključujući i regionalne eksperte, razmatra procjena stanja tržišta, perspektive učešća, te najbolje prakse zemalja u Evropi i okruženju, nakon čega slijedi potpisivanje dokumentacije i prezentacija potencijalnim investitorima na nekoliko ključnih lokacija u Evropi.

"Vlada Republike Srpske je uspješno od 2014. godine u potpunosti izvršila fiskalnu konsolidaciju javnih finansija. Gornja granica javnog duga kreće se oko 41 odsto, a s obzirom na to da nemamo problema sa likvidnošću i servisiranjem obaveza, nema ni pritisaka u pogledu izlaska na međunarodno finansijsko tržište", rekao je Tegeltija, ocjenjujući da će uspjeh emisije evroobveznica značiti i politički uspjeh Srpske.



Nakon legitimisanja Republike Srpske na međunarodnom finansijskom tržištu, kaže Tegeltija, svim drugim vladama i parlamentima biće lakše da izađu na to tržište, a diverzifikacija izvora finansiranja odnosiće se na neke buduće Vlade koje će imati mnogo bolju finansijsku situaciju i veće mogućnosti za dalje investiranje.



"BiH je jedina zemlja u regionu koja još nije izašla na međunarodno finansijsko tržište, a jedan od razloga su i međusobni odnosi u BiH, budući da postoje tri nivoa vlasti koji odobravaju odluke o zaduženju. Biću ponosan na Vladu Srpske ukoliko bude legitimisana na međunarodnom finansijskom tržištu, što će biti ogromna pomoć i olakšanje svakoj budućoj vladi i narednom sazivu Narodne skupštine Republike Srpske", rekao je Tegeltija.



Ministar finansija je ponovio da Republika Srpska nije prezadužena, te da će se nivo duga smanjivati.



"Ne postoji nijedna država u svijetu koja ne koristi sredstva međunarodnih finansijskih institucija, a strategija pozajmljivanja Republike Srpske je ispravna, jer je investiranje dominantno u kapitalne projekte, a sredstva koja se pozajmljuju su prije svega investiciona", rekao je Tegeltija.



On je dodao da je prošle godine skoro stotinu miliona kreditnih sredstava uloženo u zdravstvo, projekte energetske efikasnosti, sistem zaštite od poplava i sisteme za navodnjavanje.



Prema preliminarnim podacima Ministarstva finansija Srpske, stanje ukupnog duga Republike Srpske koji podliježe zakonskom ograničenju na kraju februara ove godine, iznosi pet milijardi 350,47 miliona KM ili 50,62 odsto procijenjenog BDP-a za 2018. godinu.