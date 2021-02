Teorije na internetu: Da li je Ilon Mask tvorac Bitcoina Satoši Nakamoto?

Milijarder i inovator Ilon Mask ovih dana ne silazi sa naslovnica tehnoloških medija, a posljednjih nekoliko njegovih poteza povezano je sa kripto valutama.

Samo heštegom #Bitcoin na svom Twitter profilu pomogao je u tome da cijena ove kripto-valute skoči za gotovo 20%. U ovom trenutku digitalni novčić vrijedi nevjerovatnih 48.000 dolara.

Potom se upleo u berzansku sagu oko GameStopa, pa je tvitovima iz šale pogurao i cijenu inače šaljivog Dogecoina za više od 50%, a sada na cijenu Bitcoina ozbiljno utiče njegova kompanija Tesla.

Podsjetimo, iz Tesle su obavijestili američku Komisiju za hartije od vrednosti da su kupili Bitcoine u vrijednosti od čak 1,5 milijarde dolara. Shodno nedavnoj odluci uprave, ovaj potez imao je za cilj diverzifikaciju ulaganja slobodne gotovine na računima i maksimalno uvećanje zarade na njoj. Najavljeno je i da će Tesla u budućnosti nastaviti da kupuje digitalnu imovinu.

Teslin potez imao je veliki uticaj i veliki podsticaj drugim investitorima. Dalje, Tesla je najavila i da će prihvatati kripto-valute kao način plaćanja za svoje automobile.

Očekivano, ovakve su vijesti ponovno pokrenule Bitcoin tržište, podigle optimizam investitora, pa čak i pomogle u tome da cijena Tesline dionice poskoči gotovo 3%.

Naravno, reakcije na društvenim mrežama su viralne, a Maska baš zbog ovog opet sumnjiče da je zapravo on Satoši Nakamoto, čovjek koji stoji iza Bitcoina.

ElonMusk is Satoshi Nakamoto Elonmusk left PayPal with the vision of a much better payment system. Check the date when he left PayPal and check the date of the paper of Satoshi Nakamoto... make your own conclusions.