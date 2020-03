Teška situacija za trgovce autima u BiH: Prodaja će pasti do 50 odsto

BANJALUKA - Trgovci novih i polovnih automobila usljed novonastale situacije sa korona virusom u BiH našli su se u teškoj poziciji, prodaja vozila je stala i očekuje se znatan pad tržišta automobila u narednom periodu.

Zbog položaja u kome su se našle kompanije iz auto-industrije u petak je i Udruženje ovlaštenih zastupnika i trgovaca automobilima pri Privrednoj komori FBiH uputilo Vladi FBiH i Vladi RS inicijativu za podršku kompanijama u ovom sektoru.

U inicijativi su naveli dva osnovna cilja, a to su hitno izvršiti preraspodjelu sredstava za podršku privredi kako bi zadržali zaposlene, te omogućavanje nastavka poslovanja poštujući mjere zdravstvene i sigurnosne struke kroz dežurstvo, skraćeno radno vrijeme i rad od kuće tamo gdje je to i moguće.

Među mjerama je ukidanje doprinosa i poreza na plate dok traje vanredna situacija, a nakon toga sufinansiranje 50 odsto dijela poreza na dohodak i dopirnosa na plate do kraja ove godine. Zatim obustavljanje plaćanja naknada turističkoj zajednici, doprinosa za šume i ostalih parafiskalnih nameta, kao i odgađanje plaćanja carine i PDV-a do 31. maja.

Neke od mjera su, kako su naveli, da se odgodi i porez na dobit za kraj ove godine, te da se omogući transport automobila, dijelova i opreme za funkcionisanje sektora, kao i online prodaja vozila i dijelova uz prisustvo dežurne osobe koja može fakturisati i otpremiti robu.

Istakli su da u BiH egzistira oko 150 ovlaštenih auto-kuća, sa procjenom oko 3.000 redovno prijavljenih zaposlenih, te prema njihovim procjenama, na ime poreza i doprinosa na plate ove firme izvrše uplatu oko 20 miliona KM mjesečno u BiH.

Dodali su da je 99 odsto edukovanih zaposlenih kod svojih kuća po preporukama nadležnih, te da su prihodi potpuno stopirani.

Haris Muratović, predsjednik Udruženja ovlaštenih zastupnika i trgovaca automobilima pri Privrednoj komori FBiH, kaže da će doći do znatnog pada prodaje novih automobila u BiH, te da su njihova očekivanja da će tržište opasti između 40 i 50 odsto.

"Mnogi proizvođači automobila, ali i njihovi snabdjevači su obustavili proizvodnju na minimalnih 15 dana. Mnoge narudžbe vozila koje nisu imale poznate kupce su stornirane", kaže Muratović za "Nezavisne".

On je rekao da brine činjenica da u BiH nema jasnih naznaka koji su to paketi suzbijanja recesije koja slijedi uskoro i da se očekuje veliki broj otpuštanja radnika, što će dovesti do toga da niti firme, a ni fizička lica neće kupovati vozila.

Dodao je da je rentakar biznis ove godine potpuno zaustavljen, a očekivali su bar 1.500 vozila koja bi bila nabavljena za te svrhe, što je oko 15 odsto tržišta.

On smatra da je država na potezu, te da hitno mora biti usvojena strategija tri osnovna cilja, podrška poslodavcima i privredi kroz različite pakete pomoći, zaustavljanje otpuštanja radne snage i pokretanje privredne aktivnosti.

"Usljed nedostatka proizvedenih vozila ne očekujemo velike poremećaje cijena. Proizvodnje su obustavljene iz dva razloga, da se zaštite radnici od virusnih oboljenja i da se smanji bespotrebno gomilanje lagera. Nadamo se da neće doći do većih poskupljenja automobila", kaže Muratović.

U auto-salonu "Braća Đukić" Derventa kažu da je prodaja takođe stala, te da oni trenutno ne rade i da su radnici kod svojih kuća.

"Trenutno se ne mogu nabaviti nova vozila, iz Njemačke uopšte ne možemo dobiti novo vozilo, ne može se dobiti ni isporuka niti bilo šta. Mi imamo 12 zaposlenih i to nije mala stvar, bitna je i egzistencija ljudi", kažu oni i dodaju da je rano govoriti o eventualnim poremaćajima cijena.

Mirza Jogunčić, direktor Auto-moto centra "Viba" u Tuzli, kaže da se po pitanju cijene vozila trenutno ništa nije promijenilo kada su u pitanju saloni i proizvođači, a kada je riječ o prodaji, došlo je do pada, koji će, po njegovom mišljenju, biti nastavljen i dalje.

U "Alić-špedu - prodaji vozila" u Zenici ističu da građanima ne pada na pamet da u ovoj situaciji razmišljaju o automobilima.

"Sve zavisi koliko će potrajati ovo stanje, a od toga će zavisiti i gubici", kažu u "Alić-špedu".