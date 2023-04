Tesla lansirao svoje pivo, boli glava od cijene

Čujte i počujte, i to se desilo – Tesla je lansirao GigaBier.

Limitirana serija piva proizvedena je u Njemačkoj, a dolazi u kutiji sa tri stilski i te kako dotjerane boce od 333 ml. Dakle, u pakovanju je ukupno oko litar piva sa 5% alkohola koje su, "skuvaano za kiborge, napravili ljudi", a koje se nudi po cijeni od čak 89 eura.

Već na prvu je jasno kako se dizajn boca uveliko oslanja na Cybertruck, što stoji u opisu piva. Pozivaju se na 500 godina tradicije njemačkog zakona o čistoći piva (Reinheitsgebot).

Podsjetimo, Tesla je svoje pivo najavio još 2021. godine, kad je Ilon Mask najavio proizvodnju piva, ali i izgradnju žejlezničke stanice unutar kompanije, navodi Index.hr.

Tesla nije jedini proizvođač koji se okušao u industriji pića i hrane. Na primjer, Volkswagen od 1973. godine proizvodi svoje currywurst kobasice.

Brewed for cyborgs, made by humans—Giga Bier now available → https://t.co/5IBX8ymKa4 pic.twitter.com/R3vYgqKrx7