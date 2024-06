Tinejdžerima u Srpskoj raspust prilika da zarade za džeparac

BIJELJINA, PRNJAVOR - Odmor od školskih i fakultetskih obaveza mnogi srednjoškolci i studenti širom Republike Srpske godinama provode radno kako bi tokom raspusta zaradili novac za putovanja ili ostvarivanje drugih planova. Interesovanja i za radnicima i za poslom ima.

Tako će svoj džeparac i ove, kao i prošle godine, moći zaraditi i studenti i srednjoškolci u Prnjavoru koji požele ljetni odmor provesti radno. Naime, Omladinski centar Prnjavor u narednim danima će ponovo oživjeti svoju ideju i omogućiti studentima i učenicima da rade, a lani je u ovom gradu svoj ljetni posao pronašlo 25 učenika i studenata.

"Imamo plan da i ove godine omogućimo studentima i učenicima da tokom raspusta sebi zarade džeparac, ali i steknu neku vrstu radnog iskustva. U narednim danima ćemo otvoriti formu u kojoj će moći da se prijave svi privredni subjekti sa područja grada Prnjavor i navedu na kojim radnim mjestima imaju potrebu za dodatnom radnom snagom i u kom obimu", ističe Dajana Bašić, predsjednica Omladinskog centra Prnjavor.

Kako navodi za "Nezavisne novine", nakon što budu imali uvid u potrebe kompanija, mladi će se moći prijave kroz formu koja će biti dostupna u medijima i na njihovim društvenim mrežama kao i prošle godine.

"Zadovoljni smo realizacijom ove inicijative tokom prethodne godine, u čemu nam je pomogla Gradska uprava našeg grada, a iskustva mladih su pozitivna, tako da nema razloga da ne nastavimo istim putem i tokom ovog ljeta", kaže ona i dodaje da su poslovi u rasadniku, marketu ili u ugostiteljskom objektu samo neki od poslova koje su birali mladi.

Kada je riječ o Banjaluci, sezonski radnici se traže i u ovom gradu, pa se tako među oglasima putem kojih se traže radnici mogu naći obavještenja i velikih trgovačkih lanaca. Jedan od njih traži čak 80 sezonskih radnika za period od 3. juna do kraja avgusta, a u oglasu se navodi da su poslovi namijenjeni studentima i učenicima četvrtih razreda srednjih škola.

Iako firme nisu pretjerano zainteresovane za sezonsko zapošljavanje mladih u Bijeljini, posla ipak ima u ugostiteljskim objektima i buticima. Iz bijeljinske Omladinske zadruge "Mladi radnik" ističu za "Nezavisne novine" da je situacija sada drugačija nego ranije, jer je trenutno malo firmi koje mogu ponuditi veliki broj angažmana.

"Uglavnom su to mali ugostiteljski objekti i poneki butici ili veće modne kuće. Sve se svelo na manji broj angažmana, a shodno tome kako nemamo šta da ponudimo mladim ljudima, onda opada i interesovanje", kažu iz ove Omladinske zadruge.

Prema njihovim riječima, za sat vremena rada učenici ili studenti u Bijeljini mogu zaraditi od pet do šest maraka, dok za poslove poput istovara satnica ide i do 10 maraka. Međutim, to je znatno manje nego što se može zaraditi radeći na primorju, pa su mnogi otišli raditi na more u zemlje okruženja.

"Veliki broj ljudi je otišao na Hrvatsko i Crnogorsko primorje gdje mogu puno više da zarade. Zarade dva do tri puta više", navode oni.

Tokom proteklog ljeta u rasadniku, okružena prirodom i raznim vrstama biljaka, predah od studentskih obaveza radeći provela je Adrijana J. Kako ističe za "Nezavisne novine", nije bila jedina mlada osoba koja je tu radila.

"Tokom rada u rasadniku naučila sam mnogo o ukrasnim sadnicama, na koji način ih možemo razmnožavati, ali i čuvati. Iako je bilo ljeto i visoke temperature, i bez obzira na to što posao zahtijeva fizički rad, ostala sam da radim u istoj firmi i nakon ljeta, sve do marta ove godine, dok nisam našla drugi posao u struci", kaže ona.

