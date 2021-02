Tokom februara cijene na pumpama u RS više za 10 feninga

BANJALUKA - Svi distributeri naftnih derivata na benzinskim pumpama u RS podigli su maloprodajne cijene u prosjeku za četiri feninga u zadnjih nekoliko dana, potvrdio je za "Nezavisne" Dragan Trišić, predsjednik Grupacije za promet naftom i naftnim derivatima Privredne komore Republike Srpske.

"Dakle u toku februara cijene na benzinskim pumpama su rasle za skoro 10 feninga", kazao je Trišić i dodao da se značajan rast ulaznih cijena odrazio i na tržište.

Prema njegovim riječima, i u narednom periodu će doći do blagog rasta maloprodajnih cijena goriva u RS, ali ne preko cijena u Federaciji BiH.

"Trenutno se cijene kreću od 1,89 do 1,99 KM za BMB 95 i od 1,89 do 1,96 KM za ED5, TNG je od 0,96 do 1,11 KM, zavisno od distributera i regije. Cijene u Srpskoj su i dalje niže u odnosu na Federaciju BiH oko 10 feninga, trenutne FBiH BMB 95 košta 2,06, a ED5 od 1,69 do 2,01", ističe Trišić.

Dodao je da je, ako se posmatraju parametri na berzama, trenutno cijena nafte brenzt 535 dolara po toni ili 65 dolara po barelu, što je porast od 7 $ po toni ili dva $ po barelu, u zadnjih pet dana, te da berza reaguje na dnevnom nivou.

"Pominju se neki razlozi zbog nevremena i niskih temperatura u Americi te privremenog zatvaranja bušotina, kao i bezbjednosna situacija na Bliskom istoku, ali svakako da tu ne treba u ovom momentu tražiti razlog blagog rasta", ističe Trišić.

Prema njegovim riječima, mi smo praktično samo refleks svega i naš domet je da radimo u skladu s trenutnim situacijama.

Vozači kažu da više ne mogu upratiti kakve su cijene na pumpama, jer se skoro svakodnevno mijenjaju, te negoduju zbog rasta cijena goriva.