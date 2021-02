Tokom pandemije više se prodaju stanovi od kuća i imanja

BIJELJINA - Prodaja kuća i imanja, odnosno placeva u Bijeljini ide veoma slabo jer za njima nema potražnje, a čak 90 odsto posla se svodi na prodaju stanova, rekao je Srni Željko Despotović iz Agencije "Sim nekretnine".

On je ocijenio da prodaja stanova još teče dobro iako je i u ovom segmentu prodaje nekretnina tokom ove i krajem prošle godine potražnja pala za 30 odsto u odnosu na prethodne godine.

Despotović napominje da je, uprkos padu prodaje stanova, za 2021. godinu najavljena izgradnja 16 stambenih zgrada u Bijeljini sa oko 300 stanova.

On je naveo da je cijena stanova i dalje ista kao lani, pa bi za nove stanove kupac trebao da izdvoji oko 1.600 KM po kvadratu, za polovne stanove oko 1.300 KM po kvadratu, a najveća potražnja je, kaže on, za stanovima od 36 do 45 metara kvadratnih sa odvojenom sobom, kakvih na tržištu i nema baš mnogo.

Despotović je napomenuo da je početak prošle godine, kada je riječ o prodaji nekretnina, krenuo veoma dobro, ali da je od momenta kada je počela epidemija virusa korona i kada su uključivane mjere policijskog časa sve gotovo stalo.

"Tih nekoliko mjeseci sve je bilo potpuno zamrlo, ali, na sreću, već tokom juna i jula sve se vratilo, naravno, u obimu manjem nego prethodnih godina", kaže Despotović.

On podsjeća da je ta činjenica došla kao posljedica nedolaska sugrađana koji žive u inostranstvu, a koji su redovni i sigurni kupci.

"Najvećim dijelom oni su bili spriječeni pandemijom da dođu, mada je bilo i onih koji su dolazili i kupovali isključivo stanove", rekao je Despotović.

U aprilu i maju, kaže Despotović, imali su na hiljade poziva za zamjenu ili kupovinu nekretnina na selu, međutim čim su malo popustile epidemiološke mjere to je zaboravljeno, pa se sve manje kupuju seoske kuće.

On dodaje da imaju i poneku prodaju ovih nekretnina, ali rijetko i po niskim cijenama - do 20.000 KM.

Ljudi se, navodi Despotović, opredjeljuju za nekretninu na selu kako bi, ukoliko zatreba, imalo gdje da se ode i posije.

"Prodaja i kupovina zemljišta veoma slabo ide, placeve u gradu je teško kupiti po nekoj normalnoj cijeni. Svako ko u gradu ima i parče placa očekuje da će doći vrijeme da se tu gradi stambena zgrada i da za to zemljište dobije dva ili tri stana ili lokale", rekao je Despotović.