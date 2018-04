Tomić: "Briž" nije uvezao iz "Žitoprometa" sporni kukuruz

BIJELJINA - Vršilac dužnosti direktora bijeljinskog "Žitoprometa" Tomislav Tomić izjavio je Srni da nije tačno da je brčanska kompanija "Briž" uvezla kukuruz iz bijeljinskog "Žitoprometa" za spornu kukuruznu krupicu koja je povučena sa tržišta, ističući da bijeljinska firma poštuje sve zakonske propise kada je riječ o genetski modifikovanoj hrani.

On ističe da "Žitopromet" ne snosi nikakvu odgovornost kada je riječ o spornoj kukuruznoj krupici brčanske kompanije "Briž".

"Prvo i ključno pitanje je da taj kukuruz nije uvezen u našoj firmi. Mi smo kompaniji `Briž` još 13. septembra 2017. godine dali četiri tone kkuruza i krupice, odnosno griza", rekao je Tomić, navodeći da mu je 13. marta ove godine istekao rok.

On naglašava da je samim tim, pošto je rok za palentu i griz šest mjesci, teoretski i praktično nemoguće da se to dogodili kada je riječ o kukuruzu "Žitoprometa", jer je on sa 13. martom morao biti povučen iz upotrebe.

"Neznatna je i količina koju smo im isporučili u odnosu na onu koju oni koriste. Nemoguće je i da neko zna ili utvrdi, kada oni uzimaju od više dobavljača, jer na tom proizvodu ne piše ime dobavljača", rekao je Tomić, podsjećajući da u Republici Srpskoj i BiH ne postoje uslovi da se prilikom uvoza kukuruza iz Srbije izvrši analiza na GMO.

On podržava inspekcijske organe da izvrše nadzor i provjere sve u vezi sa ovim slučajem. "`Žitopromet` ne proizvodi ni sjeme, ni kukuruz, nego se isključivo bavi prerađivačkom djelatnošću", kaže Tomić.

On objašnjava da kukuruz koji uvoze iz Srbije dobijaju sa dokumentacijom da žitarica nije GMO.

"U toj spornoj krupici GMO je bio prisutan samo u tragovima, a ne u žitarici", rekao je Tomić i dodao da se sumnja da se to dogodilo jer je kukuruz prevezen vozilom u kojem je prethodno prevožena GMO soja, a koji poslije toga nije opran.

On navodi da "Žitopromet" nikada nije imao ovakav problem, a radi za brojne firme u Republici Srpskoj i BiH. "Smatram da je cijeli slučaj proizvod igre konkurentskih preduzeća i da je ovo klasična bitka za tržište", rekao je Tomić.

U proizvodu kukuruzna krupica brčanske kompanije "Briž" pronađeni su genetski modifikovani organizmi /GMO/, ali je proizvod povučen sa tržišta i naloženo je njegovo uništavanje, rečeno je ranije Srni u Inspektoratu Brčko distrikta.

Glavni inspektor Inspektorata Brčko distrikta Zoran Gajić naveo je da je riječ samo o proizvodima za čiju je proizvodnju korištena sirovina nabavljena iz bijeljinskog "Žitoprometa".